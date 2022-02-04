За старый Ferrari выложили на аукционе почти 300 миллионов рублей

В рамках аукциона RM Sotheby's, который состоялся в Париже, был продан спорткар Ferrari 288 GTO выпуска 1985 года. За одно из всего 272 собранных компанией купе этой модели выложили 3 464 375 евро (без малого 300 миллионов рублей) — примерно на миллион больше, чем рассчитывалось изначально. Это сделало автомобиль самым дорогим лотом аукциона и, по некоторым подсчётам, — самым дорогим Ferrari из коллекции Марселя Петижана. Её распродаже и были главным образом посвящены эти торги.