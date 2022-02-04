За старый Ferrari выложили на аукционе почти 300 миллионов рублей

В рамках аукциона RM Sotheby's, который состоялся в Париже, был продан спорткар Ferrari 288 GTO выпуска 1985 года. За одно из всего 272 собранных компанией купе этой модели выложили 3 464 375 евро (без малого 300 миллионов рублей) — примерно на миллион больше, чем рассчитывалось изначально. Это сделало автомобиль самым дорогим лотом аукциона и, по некоторым подсчётам, — самым дорогим Ferrari из коллекции Марселя Петижана. Её распродаже и были главным образом посвящены эти торги.
- Ferrari 288 GTO стала второй по счёту моделью итальянской компании с этим индексом после знаменитой 250 GTO. Построили спорткар на платформе стандартной Ferrari 308, однако шасси было переработано, а кузов дизайна ателье Pininfarina собрали из углеволокна и кевлара.
- Создавалась модель как способ омологации трекового спорткара для кольцевых гонок: требования предусматривали выпуск как минимум 200 дорожных машин по этому образцу. Однако гоночная Ferrari 288 GTO Evoluzione хоть и была разработана, на гоночные трассы так и не вышла: Автоспортивная федерация в 1986 году упразднила легендарную «группу B» из‑за высокой аварийности.
- Спорткар оснащали 2,9-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который развивал 400 л.с. и 496 Нм крутящего момента. До 100 км/ч Ferrari 288 GTO ускоряется примерно за 5 секунд при максимальной скорости 304 км/ч. Последнее позволяло спорткару считаться одной из самых быстрых дорожных машин своего времени.
- Проданный в Париже экземпляр имеет пробег всего 9559 километров и располагает агрегатами с подтверждённой оригинальностью. У него было всего три владельца: в коллекции продавца автомобиль хранился с 1998 года. Аукционисты отмечают, что, поскольку спорткар всё это время в основном стоял, ему может понадобиться дополнительная профилактика.
Ещё одна необычная Ferrari из той же коллекции ушла на аукционе всего за 34 500 евро, то есть примерно в сто раз дешевле. Такая низкая цена связана с тем, что Ferrari 308 GTSi образца 1982 года находится в крайне плачевном состоянии и требует солидных вложений в реставрацию.
Как по-вашему, адекватная цена за старый Ferrari?
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