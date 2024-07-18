Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Наказание за сокрытие номеров вот-вот ужесточат: отвечаем на главные вопросы

Новые правила коснутся любых способов сокрытия номерных знаков
Разбор
32

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за скрытые с помощью специальных приспособлений госномера на автомобилях. Новый закон предлагает лишать таких нарушителей прав на срок до полутора лет. Отвечаем на главные вопросы о новом наказании.

Как и зачем водители скрывают номера

Недобросовестные водители скрывают номера, чтобы безнаказанно нарушать ПДД и не платить за парковку. Часто в ход идут подручные средства: грязь, снег, листва и даже отрезки бумаги, которые мешают идентифицировать номерной знак нарушителя. В продаже есть спреи, имитирующие грязь или снег, можно найти специальную плёнку, якобы мешающую камерам считать цифры, светоотражающие наклейки или диоды, искажающие картинку.

Иногда дело доходит даже до специальных гаджетов — автоматических шторок и рамок-перевёртышей. Последние недавно даже запретили к продаже, но пока только в одном магазине. В целом же производство и реализация таких устройств юридически не запрещена, а вот их использование на автомобилях — вне закона.

Как штрафуют за сокрытие номеров сейчас

Сейчас закон описывает четыре вида нарушений, связанных со скрытием госномеров. Наказание — от предупреждения до лишения прав — зависит от действий водителя. Статья 12.2 КоАП разграничивает ответственность следующим образом:

  • За езду с грязными (нечитаемыми) номерами — предупреждение или штраф 500 рублей (по ч. 1).
  • За езду без номеров, их сокрытие или намеренное видоизменение — лишение прав сроком от одного до трёх месяцев или штраф 5000 рублей (по ч. 2).
  • За установку подложных номерных знаков — штраф 2500 рублей (по ч. 3).
  • За езду с подложными номерами — лишение прав на 6–12 месяцев (по ч. 3).

А если подложные номера использовались при совершении преступления, наступает уже уголовная ответственность. Наказание по статье 326 УК РФ — до трёх лет лишения свободы.

Квалифицировать действия водителя уполномочены инспекторы ГИБДД. Камеры не могут оштрафовать за скрытые таблички, однако информация о таком нарушении до ГИБДД дойти может — если инспектор Центра организации дорожного движения, просматривая зафиксированные нарушения, увидит несоответствие между автомобилем на картинке и информацией, загруженной из базы данных по номеру.

Что меняет новый закон

Изменения коснутся водителей, которые намеренно скрывают номера при помощи специальных гаджетов: автоматических шторок, рамок-перевёртышей и другой техники. Использование таких устройств планируется вывести в отдельный состав правонарушений. Наказанием за езду с такими гаджетами будет лишение прав на 12–18 месяцев с конфискацией приспособлений — отделаться денежным штрафом уже не получится. 

Также ужесточится наказание за повторное сокрытие номеров листвой, бумажками, грязью или снегом. Если первый раз сотрудник ГИБДД может выписать штраф в 5000 рублей или лишить прав на 1–3 месяца, то при повторном нарушении в течение года водителю грозит лишение прав на 12–18 месяцев. 

Наказание за скрытые номера, как и сейчас, сможет оформить только инспектор ГИБДД.

Что будет за езду без номеров и регистрации

Помимо прочего, законопроект предлагает ужесточить наказание за езду без номеров по истечении 10-дневного срока, отведённого на регистрацию транспорта в ГИБДД. Водителей, повторно попавшихся на езде без регистрации, собираются лишать прав на 12–18 месяцев.

При этом 10-дневный срок прописан в Правилах регистрации автомобиля, но не указан в ПДД и КоАП. Это значит, что формально инспекторы ГИБДД и суды имеют право наказывать водителей за езду без номеров с первого дня покупки машины. Однако после ряда громких процессов, связанных с наказаниями за езду без регистрации, ГИБДД выпустила разъяснение о том, что 10 дней на регистрацию транспорта у автовладельца всё-таки есть.

Вы когда-нибудь закрывали знак, чтобы не получить штраф с камеры?

Да, меня не оштрафовали
Да, и попался
Нет, это незаконно
#Законы и штрафы
Комментарии
Комментарии32
Войдите, чтобы комментировать
18 июля 2024
Окей, если автомобиль припаркован, а номерные таблички сняты (в гаи на учете стоит). Как это будет квалифицироваться?
Можно даже 2 варианта рассмотреть, если стоит в не разрешенном месте и в разрешенном (ну нравится например мне как выглядит машина без номеров, но передвигается она только с номерами)
Нравится
Ответить
12
18 июля 2024
Владимир, это клиника(психиатр)
Нравится
Ответить
15
18 июля 2024
Владимир, ТС нарушает правила во время движения, так что на парковке можете снимать номера. Если ТС припарковано не по правилам, то эвакуируют. 
Нравится
Ответить
7
19 июля 2024
Владимир, в Москве эвакуируют любую машину без номеров, даже если зарегистрирована в гаи, но ты снял номера. Потом на штрафстоянке доказываешь что ты не верблюд и забираешь
Нравится
Ответить
6
22 июля 2024
Владимир, ТС без гос.рег.номеров может быть вскрыто сотрудниками полиции, как потенциально опасный объект, для проверки на наличие хим. и взрывчатых веществ, а также эвакуировано на штрафстоянку для выяснения личности собственника ТС. Так что снимайте на здоровье! У Вас его много...
Нравится
Ответить
3
22 июля 2024
Владимир, ещё момент. Если произойдёт ДТП во дворе или на парковке, например, экскаватор заденет провода и фонарные столбы рухнут на припаркованные ТС (не давно возле Перекрёстка), а Ваше ТС будет без номеров и виновник ДТП (водитель экскаватора) это зафиксирует...То Вам придётся доказывать СК, что это Ваше ТС и причину отсутствия на нём ном.знаков, ибо Евро-протокол и постановление (определение) о ДТП оформляются с обязательным внесением: ФИО участников, мест их регистрации (проживания), номерных знаков, пострадавших в ДТП ТС.
Нравится
Ответить
2
18 июля 2024
Вот всегда говорю, надо бороться в первую очередь с причинами а не последствиями
Нравится
Ответить
3
22 июля 2024
Фиолетовое купе, а причина, надо думать, высокие штрафы?)))
Да нет, штрафы у нас очень маленькие. Поднять бы раза в три.
Нравится
Ответить
9
18 июля 2024
Краснодар, Ростов и.... На многих стоянках, особенно на Местах для инвалидов стоят автомобили " Бедных" Россиян--Мерсы, Бмв, Ауди, Японцы--все не дешевле 5-8 млн Рублей! Номера у всех сняты! Гаи ничего не могут сделать!! Пока!! Ждут Закон!! Особенно противно смотреть на это на Парковке для инвалидов в районе Краснодарского госпиталя Инвалидов Войн, Ребята после СВО, много раненых!!!!..... Совести у этих Хозяев жизни и тут Нет!!
Нравится
Ответить
19
18 июля 2024
Луговской Геннадий, стоять без номера законами не запрещается. 
Нравится
Ответить
4
18 июля 2024
Луговской Геннадий, ну тогда нужно и знак инвалид выдавать обоснованно и с проверкой, а то порой посмотриш на инвалидов в "кавычках" на авто за 5-6 лямов, явно на пенсию насосали...
Нравится
Ответить
5
18 июля 2024
Коричневый лимузин, Автомобиль инвалида нужно регистрировать через госуслуги, они все в базе
Нравится
Ответить
5
19 июля 2024
Коричневый лимузин, это абсолютно ничего не значит. К сожалению, таких, как Вы не мало. Если я выгляжу хорошо и подтянуть, но при этом инвалид 2 группы значит я купил этот значок? А то, что человек без почки может выглядеть нормально Вы не думали? И что инвалиды это те же люди, бизнесмены и не только, которые могут зарабатывать? Мне жаль таких, как Вы..и да, обида, конечно, есть. Ни дай Вам Бог и Вашим родным и близким проийти через такое "приобретение" значка инвалидов..
Нравится
Ответить
11
19 июля 2024
Оранжевый лимузин, в Москве без номеров парковка запрещена везде, даже на законных местах. С 2019 года когда вступил в силу антитеррористический регламент. Если не эвакуировали то просто повезло пока. Если машина только из салона, то ставишь во вдоре за шлагбаумом, там не трогают
Нравится
Ответить
2
18 июля 2024
Много таких бедных на бмв и прочих недешёвых машинах катаются бесплатно по м12. Любое авто в движении должно всегда идентифицироваться, иначе это явный преступник и наказание должно быть соответствующим: лишение от года, эвакуация авто, если есть штрафы на авто - то можно и уголовную ответственность за рецидивизм с возможной конфискацией транспортного средства. Всегда отслеживать такие авто по камерам с дальнейшим наказанием...
Нравится
Ответить
8
18 июля 2024
У меня знакомый мент всегда меняет номера на машине у него с десяток всякие подложные любые Какие хоть на выбор он типа говорит производство необходимость и ему ничего не будет
Нравится
Ответить
1
18 июля 2024
О̠ч̠н̠у̠л̠и̠с̠ь̠, е̠щ̠ё̠ б̠ы̠ в̠в̠е̠л̠и̠ з̠а̠к̠о̠н̠ н̠а̠ м̠о̠т̠о̠ц̠и̠к̠л̠ы̠ п̠р̠е̠в̠ы̠ш̠а̠ю̠щ̠и̠е̠ 9̠0̠ д̠е̠ц̠и̠б̠е̠л̠ и̠ в̠о̠д̠и̠т̠е̠л̠е̠й̠ м̠а̠л̠о̠л̠е̠т̠о̠к̠ с̠п̠е̠ц̠и̠а̠л̠ь̠н̠о̠ г̠о̠н̠я̠ю̠щ̠и̠м̠ п̠о̠ г̠о̠р̠о̠д̠у̠ с̠ н̠е̠в̠е̠р̠о̠я̠т̠н̠ы̠м̠ ш̠у̠м̠о̠м̠.Ж̠у̠к̠о̠в̠, К̠а̠л̠у̠ж̠с̠к̠а̠я̠ о̠б̠л̠, П̠е̠р̠в̠о̠м̠а̠й̠с̠к̠а̠я̠ у̠л̠., п̠о̠л̠н̠ы̠й̠ б̠е̠с̠п̠р̠е̠д̠е̠л̠.!!!!
Нравится
Ответить
8
18 июля 2024
Как же их корёжит, когда кто то им деньги не доносит.. Хоть какой нибудь закон за последние цать лет в мою пользу есть? Какая то большая тюрьма уже стала... Кому на Руси жить хорошо?
Нравится
Ответить
10
24 июля 2024
ksa2912011, в твою пользу? Дай угадаю, разрешить через 2 сплошных обгон, бухим за руль садиться?
Нравится
Ответить
1
18 июля 2024
Пускай тогда моют асфальт шампунем кто придумывает эти штрафы ,бензин дорожает , штрафы дорожают , налоги дорожают , кварплата дорожает , дороги плохие , видео понатыкали на каждом столбу скоро на воздух налог появится . Хорошо живём в России. Лучше всех !
Нравится
Ответить
17
19 июля 2024
Коричневое купе, а Вы,простите, живёте где? У нас в Сочи с дорогами всё отлично...
Нравится
Ответить
2
18 июля 2024
В Краснодаре большая проблема с парковкой, вот и снимает народ номера, или маскирует. Конечно властям проще ужесточить штрафы, чел решать проблему с парковкой
Нравится
Ответить
7
18 июля 2024
Работал в фирме select, там руководитель под угрозой увольнения без зарплатызаставлял скрывать номера проезжая весовые рамки, так как штраф за перегруз в районе400 тысяч
Нравится
Ответить
18 июля 2024
Этим горе бизнесменам нужно навешать неподъемные штрафы, меньше будет дерьма,я вообще за то что бы все перевозки были в юрисдикции государства .
Нравится
Ответить
4
22 июля 2024
Тонировка запрещена, но машин с абсолютно непрозрачными стеклами полно!
Поворотники необходимо включать, но зачем - ручка тощая устанет.
Внесение изменений в конструкцию запрещено, но чип-тюнинг нет и увеличить мощность двигателя сверх налога легко, а платить не придется.
Пешеходы, велосипедисты, самокатчики... должны нести ответственность, ведь они тоже участники дорожного движения, но им все пох...
Надо добиваться исполнения законов, а не выдумывать новые!
Посты ГИБДД упразднили...
Но они выявляли огромное количество нарушений.
Нравится
Ответить
8
22 июля 2024
Всё панятна с намирами, какая без дар насть придумала такое,. Пример еду на тралле или на лихкавой идёт дождь, астанавись негде намира пачкаются быстра, тут пос или ГАИ или камиры намира грязные, установка штраф или ДТП, кто будит их мыть на ходу а?? Гаишники са шланга да??? Не смишно таму кто пишит такие глупые законы.
Нравится
Ответить
5
23 июля 2024
Зелёный внедорожник, не смешно даже эту писсанину читать
Нравится
Ответить
3
22 июля 2024
А как быть с теми кто купил машину и не регистрирует её, возит с собой пачку ДКП с открытой датой?
Нравится
Ответить
1
26 ноября 2024
Олег, я бы предложил сажать: явное неадекватные ребята
Нравится
Ответить
24 июля 2024
Ну просто Детские штрафы. "За установку подложных номеров 2500р штраф" Вы никогда порядок на дорогах не навидете". По телеку показали, школьница на ЕГЭ шпаргалкой пользовалась, попалась штраф наложили 3000 рублей. А тут преступление. Такое впечатление, что в ДУМЕ, тоже ездят с подложными номерами.
Нравится
Ответить
1
24 июля 2024
Еще за матерные надписи на кузове и на номерных рамках тема.
Нравится
Ответить
1
25 июля 2024
Нет, не скрывал, у меня ж не BMW... :)
Нравится
Ответить
1
Читать ещё