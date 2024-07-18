Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за скрытые с помощью специальных приспособлений госномера на автомобилях. Новый закон предлагает лишать таких нарушителей прав на срок до полутора лет. Отвечаем на главные вопросы о новом наказании.
Как и зачем водители скрывают номера
Недобросовестные водители скрывают номера, чтобы безнаказанно нарушать ПДД и не платить за парковку. Часто в ход идут подручные средства: грязь, снег, листва и даже отрезки бумаги, которые мешают идентифицировать номерной знак нарушителя. В продаже есть спреи, имитирующие грязь или снег, можно найти специальную плёнку, якобы мешающую камерам считать цифры, светоотражающие наклейки или диоды, искажающие картинку.
Иногда дело доходит даже до специальных гаджетов — автоматических шторок и рамок-перевёртышей. Последние недавно даже запретили к продаже, но пока только в одном магазине. В целом же производство и реализация таких устройств юридически не запрещена, а вот их использование на автомобилях — вне закона.
Как штрафуют за сокрытие номеров сейчас
Сейчас закон описывает четыре вида нарушений, связанных со скрытием госномеров. Наказание — от предупреждения до лишения прав — зависит от действий водителя. Статья 12.2 КоАП разграничивает ответственность следующим образом:
- За езду с грязными (нечитаемыми) номерами — предупреждение или штраф 500 рублей (по ч. 1).
- За езду без номеров, их сокрытие или намеренное видоизменение — лишение прав сроком от одного до трёх месяцев или штраф 5000 рублей (по ч. 2).
- За установку подложных номерных знаков — штраф 2500 рублей (по ч. 3).
- За езду с подложными номерами — лишение прав на 6–12 месяцев (по ч. 3).
А если подложные номера использовались при совершении преступления, наступает уже уголовная ответственность. Наказание по статье 326 УК РФ — до трёх лет лишения свободы.
Квалифицировать действия водителя уполномочены инспекторы ГИБДД. Камеры не могут оштрафовать за скрытые таблички, однако информация о таком нарушении до ГИБДД дойти может — если инспектор Центра организации дорожного движения, просматривая зафиксированные нарушения, увидит несоответствие между автомобилем на картинке и информацией, загруженной из базы данных по номеру.
Что меняет новый закон
Изменения коснутся водителей, которые намеренно скрывают номера при помощи специальных гаджетов: автоматических шторок, рамок-перевёртышей и другой техники. Использование таких устройств планируется вывести в отдельный состав правонарушений. Наказанием за езду с такими гаджетами будет лишение прав на 12–18 месяцев с конфискацией приспособлений — отделаться денежным штрафом уже не получится.
Также ужесточится наказание за повторное сокрытие номеров листвой, бумажками, грязью или снегом. Если первый раз сотрудник ГИБДД может выписать штраф в 5000 рублей или лишить прав на 1–3 месяца, то при повторном нарушении в течение года водителю грозит лишение прав на 12–18 месяцев.
Наказание за скрытые номера, как и сейчас, сможет оформить только инспектор ГИБДД.
Что будет за езду без номеров и регистрации
Помимо прочего, законопроект предлагает ужесточить наказание за езду без номеров по истечении 10-дневного срока, отведённого на регистрацию транспорта в ГИБДД. Водителей, повторно попавшихся на езде без регистрации, собираются лишать прав на 12–18 месяцев.
При этом 10-дневный срок прописан в Правилах регистрации автомобиля, но не указан в ПДД и КоАП. Это значит, что формально инспекторы ГИБДД и суды имеют право наказывать водителей за езду без номеров с первого дня покупки машины. Однако после ряда громких процессов, связанных с наказаниями за езду без регистрации, ГИБДД выпустила разъяснение о том, что 10 дней на регистрацию транспорта у автовладельца всё-таки есть.