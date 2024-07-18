Как и зачем водители скрывают номера

Недобросовестные водители скрывают номера, чтобы безнаказанно нарушать ПДД и не платить за парковку. Часто в ход идут подручные средства: грязь, снег, листва и даже отрезки бумаги, которые мешают идентифицировать номерной знак нарушителя. В продаже есть спреи, имитирующие грязь или снег, можно найти специальную плёнку, якобы мешающую камерам считать цифры, светоотражающие наклейки или диоды, искажающие картинку.

Иногда дело доходит даже до специальных гаджетов — автоматических шторок и рамок-перевёртышей. Последние недавно даже запретили к продаже, но пока только в одном магазине. В целом же производство и реализация таких устройств юридически не запрещена, а вот их использование на автомобилях — вне закона.