За шестиколёсный пикап из классического Jaguar XJ дают 13 тысяч долларов

В Нидерландах продают созданный в единственном экземпляре трёхосный пикап на базе Jaguar XJ III Series. Точнее, его версию под брендом Daimler. Пока ставка за автомобиль пурпурного цвета с мотором V12 под капотом достигла только 10 500 фунтов стерлингов (13 тысяч долларов или 1,3 миллиона рублей).
- Изначально это был роскошный представительский седан Daimler Double Six Vanden Plas, выпущенный в 1981 году. Его отличали увеличенная колёсная база и щедрое для тех лет оснащение. В какой-то момент (вероятно, когда машина уже утратила свою дорогую статусность) автомобиль претерпел радикальные изменения.
- Седан переделали в пикап, оставив только первый ряд сидений. Смены типа кузова авторам проекта показалось мало. Они подкатили третью ось, выхлоп вывели под пороги, а кузов перекрасили в пурпурный цвет. Двигатель V12 объёмом 5,3 литра мощностью 300 лошадиных сил трогать не стали.
- Торчащая по левому борту за дверью трубка — это заливная горловина бензобака. Она стала выпирать из-за изменения геометрии крыла. Однако по каким-то соображениям подпиливать под новую высоту её не стали.
- Пробег машины составляет 124 тысячи километров. Отделанный кожей и деревом салон требует реставрации. Нужно уделить внимание и кузову. Из неисправностей указаны течи масла и неработающий датчик уровня топлива. Мотор, «автомат» и подвеска находятся в хорошем состоянии, если верить продавцу.
В начале года на eBay выставили другой пикап Jaguar, гораздо более изящный. На седан XJ 1998 года выпуска упало дерево. Владелец решил переделать повреждённую заднюю часть кузова. В остальном машина сохранена в заводском виде.
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