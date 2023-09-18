За шестиколёсный пикап из классического Jaguar XJ дают 13 тысяч долларов

В Нидерландах продают созданный в единственном экземпляре трёхосный пикап на базе Jaguar XJ III Series. Точнее, его версию под брендом Daimler. Пока ставка за автомобиль пурпурного цвета с мотором V12 под капотом достигла только 10 500 фунтов стерлингов (13 тысяч долларов или 1,3 миллиона рублей).