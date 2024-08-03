За полгода в России произошло 282 ДТП с участием питбайков

В первой половине 2024 года в России зарегистрировано 282 ДТП с участием несовершеннолетних водителей на питбайках. В результате семеро детей погибли, ещё 278 получили ранения. Такие данные содержатся в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД). Как отмечает «КоммерсантЪ», ранее подобная статистика не публиковалась.
- Питбайки — это небольшие мотоциклы, которые продаются как спортивный инвентарь и не считаются транспортными средствами. Они предназначены для обучения вождению и развлекательных целей, включая езду по бездорожью, и не имеют допуска на дороги общего пользования. В российском законодательстве понятия «питбайк» не существует, при этом, согласно разъяснению подмосковной ГИБДД, такие мотоциклы должны иметь двигатель объёмом менее 250 кубических сантиметров и мощностью до 21 лошадиной силы. У совершеннолетних водителей питбайков региональные УГИБДД иногда требуют наличия категории A или M в правах и мотошлема.
- Согласно тому же обзору НЦ БДД, за шесть месяцев увеличилось количество ДТП из-за нарушения ПДД мотоциклистами (плюс 24%) и водителями средств индивидуальной мобильности (плюс 81,3%). Число погибших и раненых в обоих случаях выросло на десятки процентов. Особо отмечается, что более чем в половине случаев аварий с участием электровелосипедов их водителями были работники сервисов доставки. Всего же за полгода в стране зарегистрировано 56 369 ДТП (минус 0,9%).
В Москве нарушения ПДД мотоциклистами сейчас фиксируют свыше 1,7 тысячи дорожных камер. Комплексы развёрнуты по ходу движения для распознавания номерных знаков. Они установлены на аварийно-опасных участках и там, где водители мотоциклов нарушают правила чаще всего.
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