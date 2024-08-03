За полгода в России произошло 282 ДТП с участием питбайков

В первой половине 2024 года в России зарегистрировано 282 ДТП с участием несовершеннолетних водителей на питбайках. В результате семеро детей погибли, ещё 278 получили ранения. Такие данные содержатся в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД). Как отмечает «КоммерсантЪ», ранее подобная статистика не публиковалась.