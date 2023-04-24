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За подготовленную к бездорожью Mazda MX-5 на аукционе не дают даже цены Lada Granta

У автомобиля не осталось ни одного компонента, не затронутого переделками: модифицированы кузов, салон, двигатель, трансмиссия и ходовая часть
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На аукционе Bring a Trailer идут торги за необычную версию Mazda MX-5. Родстер 1992 года выпуска подготовили к бездорожью при помощи доработок ходовой части, кузова и нового двигателя. При этом сейчас за самоделку предлагают всего 3450 долларов — это эквивалент 280 тысяч рублей, что примерно в 2,5 раза меньше стоимости самой дешёвой Lada Granta в России.

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  • Вместо штатной «четвёрки» на спорткар установили пятилитровый V8 от Ford. В стандарте он развивает около 350 л.с., но двигатель модернизировали при помощи альтернативного впуска и более производительного карбюратора Holley. Актуальная отдача мотора не называется. Работает он с пятиступенчатой механической коробкой и массивным дифференциалом Ford на задней оси.
  • Чтобы поместить большой мотор в штатное пространство, его пришлось доработать, а накрыт двигатель кастомным капотом. Колёсные арки подрезаны ради больших колёс, вместо переднего  бампера установлена защитная дуга. Ещё один металлический элемент появился на крыше — это дополнительные диодные фары.
  • В ходовой части спорткара применены лифт-комплект и регулируемые койловеры. Опирается Mazda MX-5 на массивные 27-дюймовые покрышки на 14-дюймовых колёсных дисках. В салоне появились новый руль, полукаркас безопасности и другие кресла. В процессе трансформации Mazda MX-5 лишилась механизма подъёмной крыши, системы кондиционирования и гидроусилителя руля.
  • На одометре «внедорожника» значится 134 тысячи миль (215,6 тысячи километров), но подлинный пробег самоделки не известен.

Жанр перестройки спорткаров во внедорожники популярен как в США, так и в Европе: к примеру, около года назад на продажу выставляли похожим образом подготовленное купе BMW 3 серии в кузове E36. Строят подобные самоделки и в Японии, причём порой и на базе кей-каров — например, миниатюрного родстера Daihatsu Copen.

Подойдёт такая Mazda для бездорожья, как считаете?

Вполне, я бы прокатился
Нет, полного привода не хватает

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#Аукционы#Mazda#MX-5#Самоделки
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