За подготовленную к бездорожью Mazda MX-5 на аукционе не дают даже цены Lada Granta

На аукционе Bring a Trailer идут торги за необычную версию Mazda MX-5. Родстер 1992 года выпуска подготовили к бездорожью при помощи доработок ходовой части, кузова и нового двигателя. При этом сейчас за самоделку предлагают всего 3450 долларов — это эквивалент 280 тысяч рублей, что примерно в 2,5 раза меньше стоимости самой дешёвой Lada Granta в России.
- Вместо штатной «четвёрки» на спорткар установили пятилитровый V8 от Ford. В стандарте он развивает около 350 л.с., но двигатель модернизировали при помощи альтернативного впуска и более производительного карбюратора Holley. Актуальная отдача мотора не называется. Работает он с пятиступенчатой механической коробкой и массивным дифференциалом Ford на задней оси.
- Чтобы поместить большой мотор в штатное пространство, его пришлось доработать, а накрыт двигатель кастомным капотом. Колёсные арки подрезаны ради больших колёс, вместо переднего бампера установлена защитная дуга. Ещё один металлический элемент появился на крыше — это дополнительные диодные фары.
- В ходовой части спорткара применены лифт-комплект и регулируемые койловеры. Опирается Mazda MX-5 на массивные 27-дюймовые покрышки на 14-дюймовых колёсных дисках. В салоне появились новый руль, полукаркас безопасности и другие кресла. В процессе трансформации Mazda MX-5 лишилась механизма подъёмной крыши, системы кондиционирования и гидроусилителя руля.
- На одометре «внедорожника» значится 134 тысячи миль (215,6 тысячи километров), но подлинный пробег самоделки не известен.
Жанр перестройки спорткаров во внедорожники популярен как в США, так и в Европе: к примеру, около года назад на продажу выставляли похожим образом подготовленное купе BMW 3 серии в кузове E36. Строят подобные самоделки и в Японии, причём порой и на базе кей-каров — например, миниатюрного родстера Daihatsu Copen.
Подойдёт такая Mazda для бездорожья, как считаете?
Вполне, я бы прокатился
Нет, полного привода не хватает
Подождите
Новости загружаются