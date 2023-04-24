За подготовленную к бездорожью Mazda MX-5 на аукционе не дают даже цены Lada Granta

Вместо штатной

«четвёрки» на спорткар установили пятилитровый V8 от Ford. В стандарте он развивает около 350 л.с., но двигатель модернизировали при помощи альтернативного впуска и более производительного карбюратора

H

olley.

Актуальная отдача мотора не называется. Работает он с пятиступенчатой механической коробкой и массивным дифференциалом Ford на зад

н

ей оси.