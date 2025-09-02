За останки редкой Ferrari выложили почти 1,9 миллиона долларов

В 1958 году автомобиль перевезли в США, где его гоночная биография продолжилась, причём штатную «четвёрку» один из новых владельцев заменил американским V8. В начале 1960-х 500 Mondial Sp

i

der попал в серьёзную аварию и частично выгорел.

После этого автомобиль также

не раз переходил из рук в руки, но восстановлением ни один из его владельцев не озаботился. Последнему хозяину останки спайдера принадлежали с

1978 года.