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За останки редкой Ferrari выложили почти 1,9 миллиона долларов

Груда ржавого железа когда-то была вторым по счёту спайдером 500 Mondial из 13 собранных
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На аукционе RM Sotheby's завершились торги по спайдеру Ferrari 500 Mondial выпуска 1954 года. За один из всего 13 автомобилей с таким кузовом работы Pinin Farina выложили 1 875 000 долларов, несмотря на полуразрушенное состояние лота. Столь высокая цена связана как с редкостью модели, так и с его гоночной биографией.

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  • Ferrari 500 Mondial Spyder разрабатывался в первой половине 1950-х под применение двухлитрового четырёхцилиндрового мотора конструкции Аурелио Лампреди: Энцо Феррари пришёл к выводу, что двигатели такого типа предпочтительнее фирменных V12 на некоторых гоночных трассах Европы. На 500 Mondial мотор развивал 170 л.с.
  • Ателье Pinin Farina построило 15 кузовов для 500 Mondial, 13 из которых имели тип Spider (позже этим занялась компания Scaglietti). На продажу выставлен второй спайдер по счёту с шасси № 0406 MD. Его сборка была завершена в марте 1954 года, после чего спорткар с разными владельцами и пилотами неоднократно участвовал в гонках, включая Mille Miglia и Targa Florio.
  • В 1958 году автомобиль перевезли в США, где его гоночная биография продолжилась, причём штатную «четвёрку» один из новых владельцев заменил американским V8. В начале 1960-х 500 Mondial Spider попал в серьёзную аварию и частично выгорел. После этого автомобиль также не раз переходил из рук в руки, но восстановлением ни один из его владельцев не озаботился. Последнему хозяину останки спайдера принадлежали с 1978 года. 🏎
  • Из оригинальных агрегатов выставленная на продажу Ferrari 500 Mondial сохранила только компоненты шасси и коробку передач. К лоту прилагается трёхлитровая «четвёрка» Ferrari Tipo 119 разработки того же Лампреди, но более поздних лет выпуска. Аукционный дом подтверждает, что автомобиль нуждается в длительной и дорогостоящей реставрации, но подчёркивает, что её итогом станет одна из самых примечательных Ferrari середины прошлого века.

Спайдер 500 Mondial — часть коллекции Lost&Found из двух десятков Ferrari, которые на много лет были забыты в сарае. Обнаружили собрание только в 2004 году, когда ураган «Чарли» разрушил ангар, в котором хранились автомобили.

Взялись бы за восстановление такого раритета?

Да, это очень выгодная инвестиция
Нет, тут и восстанавливать нечего

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#Аукционы#Курьёзы#Ferrari
Комментарии
Комментарии3
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2 сентября 2025
Не знаю конечно кто ее будет восстанавливать тут один скелет и движок
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30 сентября 2025
Хлам. Повезло лишь его обладателю, на халяву срубить месячную прибыль большого ТРЦ. А так, по сути, это просто металлолом. На эти деньги можно пять штук новых купить, и даже на зимние колёса останется -)
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10 ноября 2025
Антон я согласен это на мусорку только тут уже одни шепки остались
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