За останки редкой Ferrari выложили почти 1,9 миллиона долларов

На аукционе RM Sotheby's завершились торги по спайдеру Ferrari 500 Mondial выпуска 1954 года. За один из всего 13 автомобилей с таким кузовом работы Pinin Farina выложили 1 875 000 долларов, несмотря на полуразрушенное состояние лота. Столь высокая цена связана как с редкостью модели, так и с его гоночной биографией.
- Ferrari 500 Mondial Spyder разрабатывался в первой половине 1950-х под применение двухлитрового четырёхцилиндрового мотора конструкции Аурелио Лампреди: Энцо Феррари пришёл к выводу, что двигатели такого типа предпочтительнее фирменных V12 на некоторых гоночных трассах Европы. На 500 Mondial мотор развивал 170 л.с.
- Ателье Pinin Farina построило 15 кузовов для 500 Mondial, 13 из которых имели тип Spider (позже этим занялась компания Scaglietti). На продажу выставлен второй спайдер по счёту с шасси № 0406 MD. Его сборка была завершена в марте 1954 года, после чего спорткар с разными владельцами и пилотами неоднократно участвовал в гонках, включая Mille Miglia и Targa Florio.
- В 1958 году автомобиль перевезли в США, где его гоночная биография продолжилась, причём штатную «четвёрку» один из новых владельцев заменил американским V8. В начале 1960-х 500 Mondial Spider попал в серьёзную аварию и частично выгорел. После этого автомобиль также не раз переходил из рук в руки, но восстановлением ни один из его владельцев не озаботился. Последнему хозяину останки спайдера принадлежали с 1978 года. 🏎
- Из оригинальных агрегатов выставленная на продажу Ferrari 500 Mondial сохранила только компоненты шасси и коробку передач. К лоту прилагается трёхлитровая «четвёрка» Ferrari Tipo 119 разработки того же Лампреди, но более поздних лет выпуска. Аукционный дом подтверждает, что автомобиль нуждается в длительной и дорогостоящей реставрации, но подчёркивает, что её итогом станет одна из самых примечательных Ferrari середины прошлого века.
Спайдер 500 Mondial — часть коллекции Lost&Found из двух десятков Ferrari, которые на много лет были забыты в сарае. Обнаружили собрание только в 2004 году, когда ураган «Чарли» разрушил ангар, в котором хранились автомобили.
Взялись бы за восстановление такого раритета?
Да, это очень выгодная инвестиция
Нет, тут и восстанавливать нечего
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