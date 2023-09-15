Очень редкую Lancia Delta Integrale Evoluzione выставили на аукцион

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за хэтчбек Lancia Delta Integrale выпуска 1992 года. Автомобиль примечателен не только своим состоянием, но и редкостью: это 272-я машина по счёту из партии в 310 экземпляров, выпущенных в особом исполнении Martini 6 Evoluzione. Тем не менее на данный момент за спорткар предлагают всего 8 тысяч долларов. С другой стороны, до конца торгов ещё 11 дней, и ставка, вероятно, значительно вырастет.