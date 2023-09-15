Очень редкую Lancia Delta Integrale Evoluzione выставили на аукцион

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за хэтчбек Lancia Delta Integrale выпуска 1992 года. Автомобиль примечателен не только своим состоянием, но и редкостью: это 272-я машина по счёту из партии в 310 экземпляров, выпущенных в особом исполнении Martini 6 Evoluzione. Тем не менее на данный момент за спорткар предлагают всего 8 тысяч долларов. С другой стороны, до конца торгов ещё 11 дней, и ставка, вероятно, значительно вырастет.
- Название спецсерии отсылает к спонсору раллийной команды Lancia и шестому по счёту кубку конструкторов в мировом чемпионате по ралли. Визуальным воплощением спецсерии стали особая ливрея для кузова, модернизированный аэродинамический обвес и новая отделка интерьера. Кроме того, в салоне имеется особый шильдик с номером экземпляра в партии.
- Словом Evoluzione обозначали доработанную версию дорожной Lancia Delta, которая отличалась расширенной колеёй, слегка изменённой внешностью и чуть более мощным двигателем.
- Хэтчбек укомплектован двухлитровой «четвёркой», развивающей чуть более 200 л.с., в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и системой полного привода. В оснащение Delta Integrale входят 15-дюймовые колёса в раллийном стиле, кресла Recaro, кондиционер, кассетный проигрыватель Clarion и передние электростеклоподъёмники.
- С момента выпуска автомобиль проехал около 49 тысяч километров, подлинность подтверждена официальным сертификатом. Отсутствие внимания покупателей к примечательному экземпляру может быть связано с запретом на его эксплуатацию в штате Калифорния из-за слишком высокого содержания вредных веществ в выхлопе.
- В последний раз эта Lancia Delta сменила владельца в августе нынешнего года — её продали на аукционе RM Sotheby's за 117 600 долларов. Возможно, сейчас тогдашний покупатель решил вернуть вложенные средства.
Весной прошлого года на этой же онлайн-площадке выставляли на продажу чуть более раннюю версию Delta Integrale из спецсерии Martini 5. Таких машин выпустили 400 штук, а предметом торгов стал экземпляр с мизерным пробегом 168 километров. Финальная ставка составила более 255 тысяч долларов.
Lancia Delta можно считать самой крутой раллийной машиной?
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