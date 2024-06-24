За очень редкий Mitsubishi Pajero Evolution предлагают 3,2 миллиона рублей

На продажу выставлена двухпедальная версия Pajero Evo, в оснащение которой также входят кресла Recaro в салоне, климат-контроль, электростеклоподъёмники и кассетная магнитола. Утверждается, что несмотря на пробег 98 тысяч километров с 1997 года выпуска автомобиль находится в хорошем состоянии. Отдельно отмечено, что для США такой Pajero Evo является исключительной редкостью. Автомобиль перевезли из Японии в Северную Америку ещё в 2018 году.