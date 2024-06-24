За очень редкий Mitsubishi Pajero Evolution предлагают 3,2 миллиона рублей

На онлайн-аукционе Bring a Trailer подходят к концу торги за очень редкую версию Mitsubishi Pajero под названием Evolution. В конце 1990-х компания в рамках омологации Pajero для ралли-марафона «Париж–Дакар» выпустила всего около 2,7 тысячи таких машин. За день до конца торгов за внедорожник предлагают 36 666 долларов. Это эквивалент 3,2 миллиона рублей или стартовой цены нового Geely Atlas в России.
- Mitsubishi Pajero Evolution выпускались только с трёхдверным кузовом. Внешне такие внедорожники отличались оригинальным бодикитом с иными бамперами, расширителями колёсных арок, массивным спойлером и защитными пластинами. Pajero Evo имел полностью независимую подвеску и 3,5-литровый V6 на 275 л.с. в сочетании с пятиступенчатым «автоматом» или механической коробкой. Систему полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и понижающим рядом на такие машины ставили по умолчанию.
- На продажу выставлена двухпедальная версия Pajero Evo, в оснащение которой также входят кресла Recaro в салоне, климат-контроль, электростеклоподъёмники и кассетная магнитола. Утверждается, что несмотря на пробег 98 тысяч километров с 1997 года выпуска автомобиль находится в хорошем состоянии. Отдельно отмечено, что для США такой Pajero Evo является исключительной редкостью. Автомобиль перевезли из Японии в Северную Америку ещё в 2018 году.
В апреле аналогичный внедорожник, но гораздо менее распространённого красного цвета продавали в Австралии. Оценивали его дешевле — за два дня до конца торгов ставка поднялась не выше эквивалента 23 тысяч долларов.
Предпочли бы пожилой Pajero или новый Atlas?
Конечно, Pajero — мегамощь!
Конечно, Atlas — ни к чему мне эта рухлядь
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