За очень редкий Dodge Viper на аукционе дают больше, чем он стоил новым

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за один из последних экземпляров суперкара Dodge Viper в трековой версии ACR. Несмотря на пробег, превышающий 17 тысяч километров, купе уже оценили в 195 тысяч долларов, хотя стоимость нового такого суперкара в 2016-м составляла примерно 150 тысяч. Вероятнее всего, высокая оценка обусловлена редкостью модификации. До конца торгов ещё два дня.
- Dodge выпустила в общей сложности 2427 суперкаров Viper всех модификаций в период с 2013 по 2017 год. Часть из них вышла в свет в ориентированной на гоночные трассы версии ACR с другой аэродинамикой, более мощными тормозами и регулируемой подвеской на компонентах Bilstein. Для таких купе предлагали опциональный пакет Extreme Aero, в который входило увеличенное фиксированное антикрыло, ряд дополнительных элементов для кузова (например, сплиттер и канарды) и жалюзи капота. Пакет создавал прижимную силу почти 800 килограммов, но снижал максимальную скорость суперкара с 332 до 285 км/ч.
- Продавец утверждает, что его Viper ACR с пакетом Extreme — единственный, который на заводе был выкрашен в матово-красный цвет Adrenaline Red. Матовую окраску также предлагали для суперкаров в качестве опции.
- Купе укомплектовано штатным для всех Viper финального поколения 10-цилиндровым мотором объёмом 8,4 литра. Развивает он на этом экземпляре 640 сил и работает с шестиступенчатой механической коробкой Tremec.
В начале нынешнего года сообщалось, что, несмотря на завершение производства этой модели семь лет назад, дилеры Dodge в США всё ещё реализуют новые экземпляры Viper. В 2023-м своих владельцев нашли два суперкара, которые до этого ни разу не были проданы.
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Dodge Viper можно считать масл-каром?
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Нет, это совсем другой подход
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