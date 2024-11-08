За очень редкий Dodge Viper на аукционе дают больше, чем он стоил новым

Dodge выпустила в общей сложности 2427 суперкаров Viper всех модификаций в период с 2013 по 2017 год. Часть из них вышла в свет в ориентированной на гоночные трассы версии ACR с другой аэродинамикой, более мощными тормозами и регулируемой подвеской на компонентах Bilstein.

Для таких

купе предлагали опциональный пакет Extreme Aero, в который входило увеличенное фиксированное антикрыло, ряд дополнительных элементов для кузова (например, сплиттер и канарды) и жалюзи капота. Пакет создавал прижимную силу почти 800 килограммов, но снижал максимальную скорость суперкара с 332 до 285 км/ч.