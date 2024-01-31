За обновлённым кроссовером Hyundai Creta в Индии выстроилась полугодовая очередь

Обновлённая версия кроссовера Hyundai Creta продемонстрировала удачный старт на рынке Индии — в этой стране новинка появилась первой. Как пишет Autocar India, ждать поставок некоторых комплектаций Creta придётся до полугода. Всего с момента открытия приёма заказов в начале января компания Hyundai получила более 25 тысяч заявок.
- С учётом всех возможных сочетаний двигателей, коробок передач и комплектаций Hyundai Creta доступна в Индии в 19 вариантах исполнения. Цена новинки — от 1 099 900 до 1 999 900 рупий без учёта налогов и сборов (примерно от 1,2 до 2,15 миллиона рублей). При этом дольше всего индийцы вынуждены ждать дизельных модификаций Creta в самых дорогих комплектациях. Очередь на более доступные варианты с бензиновыми моторами растянулась на 3–4 месяца.
- Дизельный двигатель объёмом 1,5 литра на 116 л.с. перекочевал на Creta с дорестайлинговой версии. Он предлагается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Базовый бензиновый мотор имеет тот же объём и развивает 115 л.с. — ему доступны «механика» или вариатор. С обновлением в моторную гамму кроссовера вошёл турбоагрегат всё того же полуторалитрового объёма с отдачей 160 л.с. — он сопровождается семидиапазонным «роботом».
- Внешность Hyundai Creta переработали в соответствии с нынешней стилистикой бренда, сделав кроссовер чуть более брутальным за счёт новых бамперов и угловатой решётки радиатора, а также другого наполнения оптики. В салоне появилась новая передняя панель с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями, изменился блок климат-контроля. Кроме того, кроссоверу заметно расширили список доступных опций.
Предполагается, что со временем такая Creta появится на рынках и других стран, кроме Индии. Тем временем здесь готовят к дебюту «подогретую» версию кроссовера с обозначением N Line, которая должна получить более спортивную внешность и переработанную подвеску.
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