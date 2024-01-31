За обновлённым кроссовером Hyundai Creta в Индии выстроилась полугодовая очередь

Внешность Hyundai Creta переработали в соответствии с нынешней стилистикой бренда, сделав кроссовер чуть более брутальным за счёт новых бамперов и угловатой решётки радиатора

, а также другого наполнения оптики

. В салоне появилась новая передняя панель с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями, изменился блок климат-контроля. Кроме того, кроссоверу заметно расширили список доступных опций.