В Москве за лето эвакуировали 1300 люксовых автомобилей

Чаще всего эвакуаторы увозили автомобили марки Mercedes-Benz — 264 машины. За ними идут Porsche (202 нарушителя), BMW (201 нарушитель) и Lexus (168 нарушителей). Из самых экзотических брендов — по пять Lamborghini и Tesla, два Maserati и один Ferrari.

Отметим, что летом трафик на московских дорогах традиционно снижается в связи с дачным и курортным сезоном. На улицах становится легче парковаться, однако без работы эвакуаторы не остаются.

В июле дептранс рассказал о самых эвакуируемых автомобилях без номеров. Рейтинг возглавили Мерседесы и BMW. Нередко попадались на этом нарушении Kia, Toyota и Hyundai. За полгода всего таких машин набралось больше 1100 штук.