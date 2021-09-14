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В Москве за лето эвакуировали 1300 люксовых автомобилей

Столичный дептранс рассказал о количестве эвакуаций люксовых машин за минувшее лето
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Столичный дептранс рассказал о количестве эвакуаций люксовых машин за минувшее лето. Их отправили на спецстоянки почти 1300 раз, сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

  • Чаще всего эвакуаторы увозили автомобили марки Mercedes-Benz — 264 машины. За ними идут Porsche (202 нарушителя), BMW (201 нарушитель) и Lexus (168 нарушителей). Из самых экзотических брендов — по пять Lamborghini и Tesla, два Maserati и один Ferrari.
  • Отметим, что летом трафик на московских дорогах традиционно снижается в связи с дачным и курортным сезоном. На улицах становится легче парковаться, однако без работы эвакуаторы не остаются.

В июле дептранс рассказал о самых эвакуируемых автомобилях без номеров. Рейтинг возглавили Мерседесы и BMW. Нередко попадались на этом нарушении Kia, Toyota и Hyundai. За полгода всего таких машин набралось больше 1100 штук.

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