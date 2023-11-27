Точную копию культового спорткара Lancia Stratos выставили на аукцион

На онлайн-аукционе Cars&Bids идут торги за точную копию культового спорткара Lancia Stratos. В начале 2010-х её разработала компания Lister Bell, предлагавшая для своего шасси сразу несколько силовых агрегатов на выбор — от «шестёрок» Toyota до V8 из Маранелло. За купе предлагают 55 тысяч долларов, но до конца торгов ещё 3 дня. Купе может подорожать ещё и потому, что пробег установленного на автомобиль сейчас двигателя — меньше 2 тысяч километров.