Точную копию культового спорткара Lancia Stratos выставили на аукцион

На онлайн-аукционе Cars&Bids идут торги за точную копию культового спорткара Lancia Stratos. В начале 2010-х её разработала компания Lister Bell, предлагавшая для своего шасси сразу несколько силовых агрегатов на выбор — от «шестёрок» Toyota до V8 из Маранелло. За купе предлагают 55 тысяч долларов, но до конца торгов ещё 3 дня. Купе может подорожать ещё и потому, что пробег установленного на автомобиль сейчас двигателя — меньше 2 тысяч километров.
- Реплика Lister Bell, которую продавали под обозначением STR, базировалась на кастомном шасси с пространственной рамой, подвеской на двойных поперечных рычагах и стеклопластиковыми панелями кузова. Аутентичный дизайн дополнялся аскетичным салоном с креслами-«ковшами» и четырёхточечными ремнями безопасности.
- Выставленный на продажу экземпляр располагает аналоговыми приборами от Fiat 124, нуждающимся в починке кондиционером, навигационной системой и камерой заднего вида. Интерьер отделан алькантарой.
- Спорткар укомплектован трёхлитровым V6 итальянского происхождения — по некоторым данным, от Alfa Romeo 164. Продавец уверяет, что двигатель установили совсем недавно, при этом общий пробег спорткара неизвестен. Автомобиль был приобретён как набор деталей для самостоятельной сборки ещё в 2013 году, но владелец завершил его постройку только в 2017-м. Реплику удалось поставить на учёт: тем самым копия Lancia Stratos имеет право выезжать на дороги общего пользования.
Оригинальные Lancia Stratos оцениваются заметно дороже. Одну из 492 собранных в Lancia дорожных машин выставляли на аукцион осенью прошлого года в расчёте выручить до 700 тысяч швейцарских франков (почти 800 тысяч долларов).
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