За идеально восстановленный Porsche из 1950-х заплатили 321 500 долларов

На аукционе Bring a Trailer продали родстер Porsche 356, выпущенный в 1955 году. За машину заплатили 321 500 долларов, причём треть этой суммы лот набрал за последние сутки торгов.
- Автомобиль только что прошёл полную реставрацию. Весь процесс фирма WW Motor Cars из Вирджинии завершила в 2020 году. С тех пор Porsche проехал меньше полусотни километров. До 2009-го он в течение 41 года хранился в одной семье.
- Спорткар перекрасили, заменили колёса, тент и отделку салона, провели ревизию с необходимыми заменами всех узлов и агрегатов. Машина получила соответствующий сертификат подлинности от компании Porsche.
- Этот Porsche 356 относится к серии pre-A, первой в истории модели, выпускавшейся с 1948 по 1955 годы. Заднеприводный родстер оснащён самым объёмным из возможных полуторалитровым мотором (были ещё 1,1- и 1,3-литровые) и 4-ступенчатой механической коробкой.
Ранее в марте нового владельца обрёл Porsche 924, перестроенный для участия в ралли. Автомобиль не представляет коллекционной ценности, поэтому за него заплатили всего 16 550 евро.
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