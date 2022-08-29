Ford Escort RS Turbo принцессы Дианы ушёл с аукциона за 51 миллион рублей

Ford Escort RS Turbo, принадлежавший принцессе Диане, продали на аукционе за 722 500 фунтов стерлингов. По текущему курсу это эквивалентно 51,3 миллиона рублей. Имя нового владельца не раскрывается. Неофициально известно только то, что он из графства Чешир.
- Машина принадлежала Диане с 1985 по 1988 год. Для британского рынка таких автомобилей выпустили 5000 штук. Все они были белыми, но этот сразу перекрасили в чёрный цвет. За свою жизнь хот-хэтч намотал чуть больше 40 000 километров.
- Для сопровождавшего принцессу в поездках телохранителя установили радиостанцию и второе салонное зеркало заднего вида. Решётку радиатора заменили на стандартную, видимо, с целью замаскировать машину под обычную версию «Эскорта».
- Турбомотор на 1.6 развивает 130 лошадиных сил. Разгон до сотни у новой машины занимал около восьми секунд.
Год назад редкий Ford RS2000 1986 года выпуска выставили на аукцион. Ставка достигла 230 000 долларов, однако владелец на такую сумму не согласился. Официально для омологации гоночной машины собрали 200 автомобилей, которые поступили в свободную продажу.
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