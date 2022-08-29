Ford Escort RS Turbo принцессы Дианы ушёл с аукциона за 51 миллион рублей

Машина принадлежала Диане с 1985 по 1988 год. Для британского рынка таких автомобилей выпустили 5000 штук. Все они были белыми, но этот сразу перекрасили в чёрный цвет. За свою жизнь хот-хэтч намотал чуть больше 40 000 километров.