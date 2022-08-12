Суперкар Майка Тайсона выставили на продажу

На торги аукциона Gooding&Company выставят Ferrari F50, выпущенный в 1995 году, первым владельцем которого был боксёр Майк Тайсон. Суперкар с небольшим пробегом находится в отличном состоянии. Эксперты предварительно оценили лот в сумму около 5 000 000 долларов (больше 303 миллионов рублей).
- Тайсон владел автомобилем с 1996 по 1999 год. Затем, как следует из описания, у F50 было ещё семь владельцев в разных штатах. Сейчас машина продаётся с пробегом около 10 000 километров, в комплекте с жёсткой крышей и инструментами. Она прошла комплексное обслуживание в этом году.
- Ferrari выполнен в классическом для этой модели сочетании цветов: кузов фирменного алого оттенка, чёрный салон с красными вставками на креслах. Утверждается, что из 349 собранных F50 всего 55 были сделаны для рынка США. Так что продаваемый экземпляр ценен ещё и этим.
- Ferrari F50 приводит в движение атмосферный двигатель V12, установленный сзади. При 4,7 литра рабочего объёма он развивает 520 л.с. и 471 Нм. Разгон до сотни требует 3,7 секунды, если ловко управляться с рычагом механической коробки. Набор скорости заканчивается на отметке 325 км/ч. ABS и усилителя руля на суперкаре нет.
В феврале на аукцион выставляли ещё более редкий, праворульный F50. Всего восемь автомобилей из 349 были переделаны под правый руль, причём не все сразу после выхода с завода. Перестройкой занималось именитое кузовное ателье Pininfarina.
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