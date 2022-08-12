Суперкар Майка Тайсона выставили на продажу

Ferrari выполнен в классическом для этой модели сочетании цветов: кузов фирменного алого оттенка, чёрный салон с красными вставками на креслах. Утверждается, что из 349 собранных F50 всего 55 были сделаны для рынка США. Так что продаваемый экземпляр ценен ещё и этим.

Ferrari F50 приводит в движение атмосферный двигатель V12, установленный сзади. При 4,7 литра рабочего объёма он развивает 520 л.с. и 471 Нм. Разгон до сотни требует 3,7 секунды, если ловко управляться с рычагом механической коробки. Набор скорости заканчивается на отметке 325 км/ч. ABS и усилителя руля на суперкаре нет.

В феврале на аукцион выставляли ещё более редкий, праворульный F50. Всего восемь автомобилей из 349 были переделаны под правый руль, причём не все сразу после выхода с завода. Перестройкой занималось именитое кузовное ателье Pininfarina.