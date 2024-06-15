«Москвич 6» подешевел на сумму до полумиллиона рублей за 8 месяцев

В актуальном прайс-листе ещё представлены машины 2023 года выпуска. Их стоимость ниже изначальной на 490 тысяч рублей: от 2 136 000 до 2 486 000 рублей. Автомобили нынешнего года дороже, выгода при их покупке сокращается до 426 тысяч. Причём 174-сильных вариантов 2024 года выпуска в прайс-листе пока вообще нет.