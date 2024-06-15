«Москвич 6» подешевел на сумму до полумиллиона рублей за 8 месяцев

Лифтбек «Москвич 6» вышел на наш рынок в октябре 2023 года. С тех пор, вопреки общему тренду, стоимость модели существенно снизилась. Она подешевела на сумму от 426 до 490 тысяч рублей.
- Осенью прошлого года лифтбеки с базовым 136-сильным мотором и вариатором в двух уровнях оснащения стоили 2 626 000 и 2 826 000 рублей. Более продвинутая версия с преселективным «роботом» и двигателем на 174 л.с. оценивалась в 2 976 000 рублей.
- В актуальном прайс-листе ещё представлены машины 2023 года выпуска. Их стоимость ниже изначальной на 490 тысяч рублей: от 2 136 000 до 2 486 000 рублей. Автомобили нынешнего года дороже, выгода при их покупке сокращается до 426 тысяч. Причём 174-сильных вариантов 2024 года выпуска в прайс-листе пока вообще нет.
Существенное снижение цен на «Москвичи» произошло в марте. Тогда вместе с лифтбеками подешевели и кроссоверы 3. На них выгода достигала 712 тысяч рублей. Правда, с тех пор вседорожники 2024 года успели подорожать уже дважды.
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