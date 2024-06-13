За последний квартал показатель снизился на 3,6%, со 121,2 до 116,8 тысячи рублей. За год он, напротив, вырос на 14,6%, со 101,9 тысячи. В середине 2016 года рекомендованный доход был около 60 тысяч рублей. Пик за всю историю исследований пришёлся на весну 2022 года (около 130 тысяч рублей).