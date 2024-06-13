Рекомендованный ежемесячный доход заёмщика для обслуживания автокредита по состоянию на 1 апреля составляет 116,8 тысячи рублей. С 2016 года он вырос почти вдвое. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам анализа данных 3000 кредитных организаций.
- «Рекомендованный доход заёмщиков для обслуживания автокредита учитывает показатели кредитной ставки, срока и суммы ежемесячного платежа автокредитов, выданных российскими банками в течение месяца. При расчёте предполагается, что ежемесячный платёж должен составлять не более 30% рекомендованного дохода», — поясняет НБКИ.
- За последний квартал показатель снизился на 3,6%, со 121,2 до 116,8 тысячи рублей. За год он, напротив, вырос на 14,6%, со 101,9 тысячи. В середине 2016 года рекомендованный доход был около 60 тысяч рублей. Пик за всю историю исследований пришёлся на весну 2022 года (около 130 тысяч рублей).
- Из всех регионов максимальный показатель в Москве: 167,4 тысячи рублей. За квартал рост составил 5,7 тысячи. В Дагестане рекомендованный уровень дохода упал за тот же период сразу на 20,7 тысячи рублей, со 126,2 до 105,5 тысячи.
В мае в России продали 132,3 тысячи автомобилей с учётом поставок по схеме параллельного импорта. Как подсчитали в Комитете автопроизводителей АЕБ, это на 72,5% больше, чем в мае 2023 года. Однако аналитики ассоциации отмечают замедление темпов роста рынка.
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