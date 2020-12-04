Взгляните на крошечный югославский хэтч с двумя моторами V8. Его можно купить

На Craigslist появился в продаже один из самых необычных проектов начала нынешнего десятилетия — трёхдверный хэтч Yugo югославского происхождения, который оснастили сразу двумя моторами. Суммарный объём обоих «биг-блоков» превышает 16 литров.
Экстремальный спорткар построен в ателье Ridetech специально для участия в коротких гонках и тюнинг-шоу. Авторы проекта хотели довести до абсурда идею «поставь огромный двигатель в маленькую машину» и поэтому превратили Yugo 1986 года выпуска, чья длина не превышает 3,5 метра, в двухмоторного монстра.
Один V8 от Cadillac установили на традиционное место под капотом, второй встроили в багажник: каждый двигатель вращает собственную пару колёс. Ради инсталляции моторов тюнерам пришлось основательно переварить и расширить кузов. В итоге автомобиль, по примерным подсчётам, стал втрое тяжелее: сейчас его вес составляет около двух тонн. По мнению создателей, особой роли это не играет, так как суммарная отдача двух атмосферных двигателей превышает 900 л.с.
Выдерживать этот вес призваны спортивные амортизаторы в усиленной подвеске и разноширокие колёсные диски от Chevrolet Corvette четвёртого поколения.
Владельцы просят за двухмоторный спорткар 25 500 долларов или 1,9 миллиона рублей.
Небольшой трёхдверный хэтчбек под именами Yugo и Koral выпускала югославская марка Zastava. На конвейере, периодически обновляясь, он продержался почти 30 лет, с 1980 по 2008 год, и периодически экспортировался как в страны Европы, так и в США, где считался одним из худших автомобилей в мире.
Ещё один «единый в двух лицах» автомобиль сейчас пытаются продать на Facebook. Сваренный из двух Plymouth Voyager «тянитолкай» сохранил два двигателя и две трансмиссии и может двигаться в две стороны, причём в каждом случае для автомобиля это будет движение вперёд.
Как вам идея с двумя V8?
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