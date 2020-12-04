Взгляните на крошечный югославский хэтч с двумя моторами V8. Его можно купить

Экстремальный спорткар построен в ателье Ridetech специально для участия в коротких гонках и тюнинг-шоу. Авторы проекта хотели довести до абсурда идею «поставь огромный двигатель в маленькую машину» и поэтому превратили Yugo 1986 года выпуска, чья длина не превышает 3,5 метра, в двух­моторного монстра.

Один V8 от Cadillac установили на традици­онное место под капотом, второй встроили в багажник: каждый двигатель вращает собственную пару колёс. Ради инсталляции моторов тюнерам пришлось основа­тельно пере­варить и расширить кузов. В итоге авто­мобиль, по примерным подсчётам, стал втрое тяжелее: сейчас его вес составляет около двух тонн. По мнению создателей, особой роли это не играет, так как суммарная отдача двух атмо­сферных двигателей превышает 900 л.с.

Выдерживать этот вес призваны спортивные амортиза­торы в усиленной подвеске и разно­широкие колёсные диски от Chevrolet Corvette четвёртого поколения.

Владельцы просят за двух­моторный спорткар 25 500 долларов или 1,9 миллиона рублей.

Небольшой трёхдверный хэтчбек под именами Yugo и Koral выпускала югославская марка Zastava. На конвейере, периодически обновляясь, он продержался почти 30 лет, с 1980 по 2008 год, и периоди­чески экспортиро­вался как в страны Европы, так и в США, где считался одним из худших автомо­билей в мире.