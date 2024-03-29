Юбилей Гольфа, удивительная история минивэна-путешественника и стоит ли покупать Peugeot 4008. Главное за день

Добрый вечер! Volkswagen испытывает необычную опцию для австралийского рынка, которая призвана отпугивать кенгуру во избежание ДТП с их участием. Замаскирована она будет под переднюю эмблему. А теперь — к действительно важным новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Можно ли повернуть?
В этой ПДД-задачке вам предстоит проехать перекрёсток. Вам нужно налево — вслед за автобусом. Но знаки, кажется, запрещают это. Или нет? Ждём ваших ответов!
Факты о первом Гольфе
Ровно 50 лет назад начался выпуск Volkswagen Golf первого поколения. Модель, которая дала имя целому классу, и сегодня остаётся уважаемой и почитаемой не только преданными фанатами. Чествуя юбиляра, вспоминаем самое важное и любопытное из истории первого Гольфа, а также ищем причины его величия.
Важные новости
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Peugeot 4008 последнего поколения никогда не продавался в России официально, но теперь его можно купить у официального дилера и с гарантией. Но стоит ли это делать? Мы взяли вседорожник на тест и всё выяснили!
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Знакомимся с Volkswagen T3 Westfalia Joker 1981 года — ярким, ухоженным и бодрым минивэном, который был создан для того, чтобы делать жизнь владельца разнообразнее. И он до сих пор не утратил тяги к приключениям!
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