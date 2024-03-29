Юбилей Гольфа, удивительная история минивэна-путешественника и стоит ли покупать Peugeot 4008. Главное за день

Peugeot 4008 последнего поколения никогда не продавался в России официально, но теперь его можно купить у официального дилера и с гарантией. Но стоит ли это делать? Мы взяли вседорожник на тест и всё выяснили!

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Знакомимся с Volkswagen T3 Westfalia Joker 1981 года — ярким, ухоженным и бодрым минивэном, который был создан для того, чтобы делать жизнь владельца разнообразнее. И он до сих пор не утратил тяги к приключениям!