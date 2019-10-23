Полицейские оштрафовали блогера за превышение скорости по видео из интернета

Видео снял автомобильный блогер Джо Акиллес, причём закрепил экшн-камеру снаружи суперкара. Однако полицейским не понадобились кадры спидометра: они посчитали скорость, разделив пройденное расстояние (его прикинули через спутниковые карты) на хронометраж ролика. Оказалось, что Джо разгонялся от 58 до 93 миль в час (93– 150 км/ч) в зоне с ограничением 50 миль в час (80 км/ч).

В итоге Джо Акиллес получил штраф в 620 фунтов стерлингов (51,4 тысячи рублей) и шесть баллов в водительские права. Согласно местным правилам, 12 баллов в удостоверении приводят к лишению. Полицейские резко осудили поступок блогера – по их словам, ради лайков в интернете он грубо нарушал правила на одном из самых опасных участков дороги в округе.