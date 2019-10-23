Полицейские оштрафовали блогера за превышение скорости по видео из интернета

Полицейские британского графства Дербишир наткнулись в интернете на видео, в котором купе Audi R8 едет с явным превышением скорости по обычной двухполосной дороге. На основании ролика они смогли оштрафовать водителя за нарушение правил. Об этом рассказало издание The Drive.
Видео снял автомобильный блогер Джо Акиллес, причём закрепил экшн-камеру снаружи суперкара. Однако полицейским не понадобились кадры спидометра: они посчитали скорость, разделив пройденное расстояние (его прикинули через спутниковые карты) на хронометраж ролика. Оказалось, что Джо разгонялся от 58 до 93 миль в час (93–
150 км/ч)в зоне с ограничением 50 миль в час (80 км/ч).
В итоге Джо Акиллес получил штраф в 620 фунтов стерлингов (51,4 тысячи рублей) и шесть баллов в водительские права. Согласно местным правилам, 12 баллов в удостоверении приводят к лишению. Полицейские резко осудили поступок блогера – по их словам, ради лайков в интернете он грубо нарушал правила на одном из самых опасных участков дороги в округе.
Так же надо поступать со всеми блогерами?
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