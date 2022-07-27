По полям! Интересные мотоциклы-эндуро, которые продаются в России

Прозванные «Гусями» туристические эндуро от компании BMW давно превратились в легенды благодаря целому набору качеств, каждое из которых оттачивалось десятилетиями. Высокие «Джи-Эсы» хороши на длинных асфальтовых перегонах, комфортны на дорогах похуже и выносливы там, где нет даже подобия пробитых тропинок. Недостатка тяги и динамики у 1,2-литрового (125 л.с.) байка нет от слова «совсем», а топливный аппетит укладывается в понятие «сравнительно небольшой».

При этом с собой райдер-дальнобойщик может взять не только компаньона, но и целую гору походного скарба и провизии, которые складируются в багажные кофры. Конкретно этот турэндуро из Москвы предлагает целых три ёмких кейса. В прошлом мотоцикл осваивал просторы Японии и накатал по ним десятки тысяч километров.

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Как можно догадаться, следов грубой эксплуатации мы не обнаружили, но если вы хотите сравнить этот тюнингованный BMW с другими моделями на Авто.ру, то здесь мы собрали другие внедорожно-туристические байки баварского бренда.