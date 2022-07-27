По полям! Интересные мотоциклы-эндуро, которые продаются в России

Динамика пушечного ядра, фальцет раскрученного мотора и дизайн, заставляющий тянуться к телефонам, — это далеко не всё, что может дать человеку мотоцикл. Модели эндуро, например, готовы полноценно заменить небольшой кроссовер и стать чуть ли не идеальным транспортом для путешествий за пределами асфальта. Мы заглянули в мотораздел Авто.ру в поисках интересных моделей этого класса и собрали шеренгу внедорожных байков разных моделей. Давайте знакомиться.
Прозванные «Гусями» туристические эндуро от компании BMW давно превратились в легенды благодаря целому набору качеств, каждое из которых оттачивалось десятилетиями. Высокие «Джи-Эсы» хороши на длинных асфальтовых перегонах, комфортны на дорогах похуже и выносливы там, где нет даже подобия пробитых тропинок. Недостатка тяги и динамики у 1,2-литрового (125 л.с.) байка нет от слова «совсем», а топливный аппетит укладывается в понятие «сравнительно небольшой».
При этом с собой райдер-дальнобойщик может взять не только компаньона, но и целую гору походного скарба и провизии, которые складируются в багажные кофры. Конкретно этот турэндуро из Москвы предлагает целых три ёмких кейса. В прошлом мотоцикл осваивал просторы Японии и накатал по ним десятки тысяч километров.
Как можно догадаться, следов грубой эксплуатации мы не обнаружили, но если вы хотите сравнить этот тюнингованный BMW с другими моделями на Авто.ру, то здесь мы собрали другие внедорожно-туристические байки баварского бренда.
В прошлом году именитый мотобренд из Милуоки показал, что американские «Харли» тоже любят сворачивать с асфальта. И одним из самых-самых эндуро для подобных забав сегодня считается Pan America, который выглядит так, будто бы не имеет никакого отношения к продукции Harley-Davidson. Однако технически кроссовер-новинка остаётся верен фирменному подходу компании. Например, у него «традиционный» двухцилиндровый агрегат V-twin. Мотор, правда, получился жутко продвинутым и очень мощным (150 л.с.), так что разгон на Pan America почти по-спортбайковски «злой».
Крута у Special и подвеска, сохраняющая дорожный просвет, а продвинутая электроника не только следит за поведением байка, но и предлагает несколько режимов движения. В конце концов, «Харли» дружелюбен к гаджетоманам и позволяет выводить информацию со смартфона на приборный щиток. Единственным заметным минусом конкретного байка (помимо высокой цены) может быть дефицит багажных кофров.
Но на Авто.ру есть аналогичные модели, уже укомплектованные всем необходимым для долгой дороги — в дюнах или гравии.
Найденный нами на Авто.ру 170-сильный «вседорожник» Ducati пока единственный, который продаётся в России. И редкость лишь одно из качеств, способных склонить чашу весов, если вы вдруг раздумывали о покупке Дукати. К основным бенефитам модели Multistrada V4 отнесём ещё и мощнейший 1,2-литровый двигатель Granturismo с четырьмя цилиндрами, бдительную активную электронику с радарами, мощные тормоза Brembo и выверенную управляемость, которая подначивает мчать по асфальту, но совсем не против спортивной езды по сыпучим поверхностям.
Ещё одно достоинство мотоцикла, доступного для покупки, — пробег всего 8200 километров. Байк продаётся, будучи полностью обслуженным и имеющим ровно ноль нареканий от продавца.
В качестве альтернативы мы собрали для вас другие эндуро Ducati: спортивные и туристические.
Хотя в модельном ряду австрийской компании KTM водятся настоящие и внедорожные бесы, вроде 1,3-литровых эндуро Super Adventure, мы предлагаем взглянуть на более доступную 114-сильную «литровую» модель, успевшую накатать около 30 000 километров. Помимо относительно невысокой цены, этот офроуд-байк интересен набором дополнительных аксессуаров. Здоровенных боксов для багажа у Adventure нет, зато в конструкцию уже внедрены крепления под кофры, а также более ёмкий 40-литровый бензобак, доработанная подвеска с новыми пружинами, дополнительный свет, складные зеркала и защита. Слишком чувствительная заводская система АБС теперь может отключаться, чтобы исключить срабатывание в неподходящий для пилота-экстремала момент.
Незадолго до продажи KTM обзавёлся новым сцеплением, а техобслуживание с 2011 года велось своевременно и в полном объёме. Сама же модель 990 Adventure прожила на конвейере до 2013 года, после чего ушла на покой в статусе олдскульной легенды.
На Авто.ру есть другие внедорожные модели этого бренда, а взглянуть на них можно здесь.
Укомплектованный буквально всем необходимым для мотостранствий 1200-кубовый эндуро от Triumph может стать хорошей альтернативой «гусю» от BMW. Во всяком случае оба байка предлагают путешественнику схожий набор возможностей на асфальте и гравии. Помимо приличной мощности (125 л.с.), в активе «британца» есть энергоёмкая подвеска, умный трекшн-контроль с отключаемой на бездорожье АБС, а если рассматривать конкретно этот мотоцикл из Подмосковья — то ещё и полный набор багажников, позволяющих вместить всё необходимое в дороге.
По словам владельца, «Тигр» вовремя проходил техобслуживание и даже навещал сервис в рамках отзывных кампаний, так что беспокойств о техническом состоянии быть не должно.
Чтобы познакомить вас с другими эндуро Triumph, мы собрали все доступные на Авто.ру предложения. Взгляните.