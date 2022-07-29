Посреди реки Огайо кто-то забыл кемпер — теперь это местная достопримечательность

На реке Огайо (США) появилась новая достопримечательность. Это прицеп-кемпер, неизвестно как оказавшийся на песчаной отмели посреди реки.
- Дом на колёсах заметили на островке 21 июля. По сей день он находится там же. Весть о нём быстро разлетелась, и некоторые люди специально приезжают и приплывают на лодках, чтобы посмотреть на него.
- Никаких признаков присутствия людей в кемпере и около него не нашли. Остаётся тайной и способ, как он был переправлен через водную преграду. Местные новости сообщают, что несколько лет назад здесь же появился пикап, так что случай уже не первый.
- Эта часть реки служит границей между штатами Кентукки и Индиана, поэтому изучением таинственного кемпера занимаются власти обоих регионов. Привлечены даже береговая охрана США, инженерный корпус армии США, департаменты природных ресурсов двух штатов. Пока собственник прицепа не выявлен.
Существуют кемперы, которые действительно могут проехать куда угодно. Американец намерен строить автодома на базе Хаммера первого поколения. У него уже готов первый прототип. Его жилая зона — это не просто надстройка, она полноценно интегрирована в кузов внедорожника.
Всегда помните, где оставили свою машину?
А бывает иначе?
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Ну, было несколько случаев…
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