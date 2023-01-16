Всего-то третья неделя января, а голова от премьер уже идёт кругом. В первые дни месяца нас удивляли новинки из Гуанчжоу, затем подоспели невероятные концепт-кары из Лас-Вегаса, а теперь свои двери открыло тюнинговое автошоу в Токио. Что показали в минувший уик-энд главные автопроизводители и тюнеры планеты? Сейчас расскажем о самых ярких новинках.
Особым взглядом на кроссовер Lexus RZ в рамках токийского автошоу поделился гонщик Масахиро Сасаки, совместно с которым японский производитель создал уникальный электрокар в смелом обвесе и с заниженной подвеской. Навесное оборудование превратило гражданский вседорожник в подобие трекового бойца. Список обширных доработок состоит, например, из расширителей арок, 21-дюймовых колёс с низкопрофильными шинами и двух углепластиковых антикрыльев на багажной двери. Как именно всё это сказалось на аэродинамике — непонятно, но грозный вид кроссовер на батарейках теперь имеет.
Заниженная на 35 миллиметров подвеска — не единственная позиция в списке технических доработок. Так, RZ Sport Concept получил более мощный задний электромотор, который теперь развивает 204 лошадиные силы вместо исходных 109. Появится ли такой агрегат на серийной модели, неизвестно. Но вряд ли потенциальные клиенты отказались бы от такой опции.
Пройти мимо свежей гоночной Хонды невозможно: машина, похожая на последний Civic Type R, громко заявляет о себе гоночным обвесом, огромным антикрылом и быстросъёмными колёсами с центральной гайкой. И в сезоне 2024 года в национальной японской серии Super GT начнёт выступать точно такая же машина, а вернее — спортпрототип, который будет визуально копировать гражданский хот-хэтч.
Технические особенности боевой машины не раскрыты. Известно лишь, что она будет заднеприводной (!), а её мотор окажется намного мощнее гражданских 330 лошадиных сил. Пока же в чемпионате Super GT (класс GT500) честь Хонды отстаивает купе NSX-GT Type S с 650-сильной двухлитровой «турбочетвёркой» и секвентальной коробкой передач.
И если дозревающий к сезону трековый прототип Type R нельзя вывести на обычные дороги, то у Honda есть компромиссный вариант для стритрейсеров — доработанный спецами придворного ателье Mugen хот-хэтч с карбоновым обвесом и крутыми колёсами.
Знатоки «местных» гоночных серий приметят в дизайне обвеса отсылки к машинам чемпионата Super Taikyu Series, а те, кто о таких соревнованиях ничего не слышал, должны оценить минималистичный, но очень стильный дизайн доработок от придворного ателье. Правда, в Mugen пока не раскрыли планов по выводу новых аксессуаров на рынок. Всем желающим придётся потомиться в ожидании.
На фоне разговоров о преемнике спорткара GT-R потенциал нынешней машины, выпускаемой с 2007 года, может показаться исчерпанным. При этом стенд Nissan в Токио украсила в очередной раз обновлённая версия старого купе: с иным дизайном экстерьера и перенастроенным шасси. Кажется, история GT-R R35 ещё не окончена.
Последнюю на данный момент итерацию купе создатели назвали пиком достижений. Аэродинамика GT-R улучшилась после рестайлинга — прижимной силы стало больше, а шумов и вибраций на скорости, наоборот, убавилось. Плюс ко всему, более эффективным стало охлаждение. Мотор Nissan GT-R — «битурбошестёрка» объёмом 3,8 литра — остался прежним: он выдаёт 573 л.с. в базовой версии и 608 в «заряженном» варианте Nismo.
Отдельным мини-дебютом можно назвать возвращение в гамму GT-R «дорогой» версии T-Spec: с 20-дюймовыми колёсами золотистого оттенка, карбон-керамическими тормозами, расширенными крыльями и кожано-замшевой отделкой салона.
Ещё один, блеснувший в Токио яркий Nissan — тюнингованная двухдверка Z, подготовленная специально для персонажа Хана из киносаги «Форсаж», роль которого играет Сун Кан. Для купе, которое появится в новой части франшизы, был выбран широкий обвес FFZ400 от ателье VeilSide и 20-дюймовые колёса. По задумке создателей, внешний вид Z-кара должен напоминать о другой машине Хана — доработанной Mazda RX-7 с бодикитом того же бренда, которая появлялась в третьей части «Форсажа».
Трёхлитровый мотор V6 на Nissan Z получил доработанную программу управления и новую выпускную систему с громким глушителем, а подвеска стала пневматической. Сколько конкретно сил прибавили тюнеры изначально 400-сильной двухдверке и насколько улучшили ходовые качества, неясно. Оценить машину на ходу можно будет относительно скоро: в конце весны на экраны выйдет новая часть «Форсажа», а в 2024-м случится премьера финальной главы истории.
Бум оффроудных купе, начавшийся с выходом «внедорожных» Porsche 911 и Lamborghini Huracan, не даёт покоя другим производителям. Вот и компания Cusco, занимающаяся выпуском тюнинг-аксессуаров, представила спорткар для любых дорог. В его основу легла относительно доступная Toyota GR86.
На машину установили расширители арок, большие колёса и дополнительный свет, а подвеску пересобрали с использованием новых амортизаторов, пружин и стабилизаторов. Дорожный просвет Тойоты увеличился на два с половиной сантиметра (хотя по фото кажется намного больше), а толстые 16-дюймовые покрышки прекрасно подходят для езды вне асфальта. Им в помощь тюнеры отрядили новый дифференциал повышенного трения и более производительные тормоза. Дополнительно удалось увеличить жёсткость кузова фирменными распорками. Такой бы на дачу, да?
Сама компания Toyota приготовила для Токио настоящий двойной сюрприз — пару рестомодов на базе культовых купе AE86. Один автомобиль получил гибридную «начинку» на водороде, второй оказался полностью электрическим.
Концепт AE86 H2 в «теле» олдскульной Sprinter Trueno хвастает каноничной внешностью, но радикально изменился в технике. В его силовой установке замиксованы оригинальная бензиновая «четвёрка» 1.6 и водородные баки от Toyota Mirai, дополненные новой системой зажигания. Да, эта «хачироку» сохранила ДВС, но заправлять её на обычной АЗС не надо.
Второй проект под названием AE86 BEV вовсе обходится без внутреннего сгорания. С обязанностями изъятого штатного агрегата Corolla Levin справляется электромотор от гибридного пикапа Tundra HEV, который питают аккумуляторы от Приуса. Что интересно, переведённый на электротягу спорткар сохранил механическую коробку передач. И это точно должно понравиться настоящим петролхэдам!
Если одной парочки выставочных ретро-Тойот вам мало, то ловите другую — упакованные в обёртку из 1980-х минивэн Hiace и кроссовер Raize. Эти ретрокиты тюнинг-ателье Alpine Style наверняка вызовут шквал заказов.
Для обеих моделей кастомайзеры разработали свои варианты обвесов. И вэн, кажется, наиболее удачно вжился в образ. Квадратный силуэт отлично подходит к олдскульным фарам, хромированным бамперам и решётке радиатора. Проект назван Carica — сокращение от «California Dreaming Car». И мы бы точно ездили на таком с удовольствием.
Что касается вседорожника Raize, то его обвес получил знойное название Havana. «Конкурент» в виде кастом-проекта Mitsuoka Buddy на базе более крупного Toyota RAV4, выполненный в схожем стиле, вызвал неслабый резонанс и сформировал длинные очереди из желающих раскошелиться. В данном случае дизайнеры Alpine Style добавили компакт-кроссу не только «американистости» и стильные хромированные колёса, но и не забыли про каноничную «деревянную» вставку на крышке багажника. Стиль зашкаливающий!
А как вам миниатюрный кей-кар с шестью колёсами и всего двумя посадочными местами? Кажется, компания Nissan выкатила один из самых нетривиальных концептов токийского шоу. В салоне Roox действительно всего два места: водительское и деликатно обособленное пассажирское — с раскладным креслом, пуфом с тапочками, ведёрком для шампанского и световым оформлением, рождающим ассоциации с частными джетами. А большая подъёмная дверь лишь усиливает авиационное сходство.
Что находится в «пристяжном» прицепе позади машины? Там спрятан... рояль! Очевидно, ощущения от езды в микровэне в какой-то момент доходят до такой точки, что без музыки дальше становится невозможно. Вы останавливаетесь, распахиваете крышку прицепа-бокса и, устроившись на банкетке, начинаете играть любимую мелодию. Например, собачий вальс. Или «Кузнечика».