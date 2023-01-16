Особым взглядом на кроссовер Lexus RZ в рамках токийского автошоу поделился гонщик Масахиро Сасаки, совместно с которым японский производитель создал уникальный электрокар в смелом обвесе и с заниженной подвеской. Навесное оборудование превратило гражданский вседорожник в подобие трекового бойца. Список обширных доработок состоит, например, из расширителей арок, 21-дюймовых колёс с низкопрофильными шинами и двух углепластиковых антикрыльев на багажной двери. Как именно всё это сказалось на аэродинамике — непонятно, но грозный вид кроссовер на батарейках теперь имеет.

Заниженная на 35 миллиметров подвеска — не единственная позиция в списке технических доработок. Так, RZ Sport Concept получил более мощный задний электромотор, который теперь развивает 204 лошадиные силы вместо исходных 109. Появится ли такой агрегат на серийной модели, неизвестно. Но вряд ли потенциальные клиенты отказались бы от такой опции.