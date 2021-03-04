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Та самая реклама Toyota, которую хотели запретить в Австралии. Видео

Компании Toyota удалось отстоять право рекламировать хот-хэтч GR Yaris в Австралии при помощи видео с профессиональным гонщиком и клубами пыли
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Компании Toyota удалось отстоять право рекламировать хот-хэтч GR Yaris в Австралии при помощи видео с професси­ональным гонщиком и клубами пыли. Как пишет Car Expert, предста­вители австралийской обществен­ности пожаловались, что такая реклама прово­цирует водителей нарушать ПДД.

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  • В видео спорткар под управлением австралийского гонщика Гарри Бейтса сначала активно дрифтит по песчаной пустыне, поднимая тучи пыли. Затем хот-хэтч выезжает на просёлочную дорогу, а с неё уже на асфальт. Всё это время на экране демонстри­руются технические характери­стики Toyota GR Yaris.

  • Жалоба, поданная в местные регулирующие органы, указывала, что своим поведением Toyota и гонщик прово­цируют местных жителей нарушать правила дорожного движения — превышать скорость и совершать опасные манёвры. А это может привести к авариям и жертвам. На что Toyota в свою очередь ответила, что видео снималось на закрытых участках местности и водитель во время съёмок не превышал разрешённых скоростей. При этом пилот хот-хэтча на экране облачён в соответ­ствующую экипировку, что явным образом говорит об автоспорте.

  • В комиссии по рекламе по итогам рассмотрения жалобы заключили, что Toyota не предлагала зрителям явным образом нарушать ПДД. Кроме того, ощущение скорости автомобиля обусловлено спецификой съёмочного процесса, тогда как прямых указаний на превышение ограни­чений ролик не содержит. Наконец, в видео чётко идентифи­цируются авто­спортивные сцены, которые не имеют отношения к вождению на дорогах общего пользования. Таким образом, жалоба была отклонена.

  • В видео, продвигающем GR Yaris на европейском рынке, также содержатся прямые отсылки к раллийным корням модели, а главную роль играет гонщик Яри-Матти Латваала. Между тем в Австралии это уже не первая попытка запретить рекламировать спорткар таким образом. В начале года Тойоте пришлось снять с эфира ролик, в котором GR Yaris, выезжая из гаража, примерно на секунду оказыва­ется в управляемом заносе.

Как считаете, кто прав — общественность или Toyota?

Конечно, Toyota — ролик крутой и ни к чему не призывающий
Конечно, общественность: после такой рекламы молодёжь и дрифтит где попало

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#Toyota#Yaris
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