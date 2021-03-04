Та самая реклама Toyota, которую хотели запретить в Австралии. Видео

Компании Toyota удалось отстоять право рекламировать хот-хэтч GR Yaris в Австралии при помощи видео с профессиональным гонщиком и клубами пыли. Как пишет Car Expert, представители австралийской общественности пожаловались, что такая реклама провоцирует водителей нарушать ПДД.
В видео спорткар под управлением австралийского гонщика Гарри Бейтса сначала активно дрифтит по песчаной пустыне, поднимая тучи пыли. Затем хот-хэтч выезжает на просёлочную дорогу, а с неё уже на асфальт. Всё это время на экране демонстрируются технические характеристики Toyota GR Yaris.
Жалоба, поданная в местные регулирующие органы, указывала, что своим поведением Toyota и гонщик провоцируют местных жителей нарушать правила дорожного движения — превышать скорость и совершать опасные манёвры. А это может привести к авариям и жертвам. На что Toyota в свою очередь ответила, что видео снималось на закрытых участках местности и водитель во время съёмок не превышал разрешённых скоростей. При этом пилот хот-хэтча на экране облачён в соответствующую экипировку, что явным образом говорит об автоспорте.
В комиссии по рекламе по итогам рассмотрения жалобы заключили, что Toyota не предлагала зрителям явным образом нарушать ПДД. Кроме того, ощущение скорости автомобиля обусловлено спецификой съёмочного процесса, тогда как прямых указаний на превышение ограничений ролик не содержит. Наконец, в видео чётко идентифицируются автоспортивные сцены, которые не имеют отношения к вождению на дорогах общего пользования. Таким образом, жалоба была отклонена.
В видео, продвигающем GR Yaris на европейском рынке, также содержатся прямые отсылки к раллийным корням модели, а главную роль играет гонщик Яри-Матти Латваала. Между тем в Австралии это уже не первая попытка запретить рекламировать спорткар таким образом. В начале года Тойоте пришлось снять с эфира ролик, в котором GR Yaris, выезжая из гаража, примерно на секунду оказывается в управляемом заносе.
Как считаете, кто прав — общественность или Toyota?
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