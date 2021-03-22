Хот-хэтч Toyota GR Yaris справился с «лосиным тестом» лучше Audi A3 и Porsche Taycan. Видео

Первая попытка пройти коридор «лосиного теста» на стан­дартной для этого испытания скорости 77 км/ч окончилась неудачно — хэтчбек сбил два конуса после первого поворота. Однако позже, когда пилот «вкатился» в авто­мобиль, скорость чистого прохож­дения испытания удалось даже повысить: Toyota GR Yaris справи­лась с маневри­рова­нием без помарок на 80 км/ч в том числе и за счёт более плавных движений рулём, чем в первый раз.

При повышении скорости до 81 км/ч манёвр оказался даже успешнее, чем первая попытка, так как пострадал только один конус. Полностью неудачным тест был признан лишь на скорости 83 км/ч.

Испытатели особо отметили, что во время маневриро­вания Toyota GR Yaris практически не теряет темпа. Кроме того, отдельной похвалы удосто­ились жёсткая подвеска, минималь­ные крены кузова и высокое сцепление с асфальтом, что обеспечи­вает малый коэффи­циент проскаль­зывания колёс.