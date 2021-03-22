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Хот-хэтч Toyota GR Yaris справился с «лосиным тестом» лучше Audi A3 и Porsche Taycan. Видео

Трёхдверку похвалили за настройки шасси и устойчивость на траектории
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Испанское издание km77.com опубликовало видеозапись испытаний хот-хэтча Toyota GR Yaris на способность к резкому пере­строению — так называемый «лосиный тест». Трёхдверку похвалили за настройки шасси и устойчи­вость на траектории.

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  • Первая попытка пройти коридор «лосиного теста» на стан­дартной для этого испытания скорости 77 км/ч окончилась неудачно — хэтчбек сбил два конуса после первого поворота. Однако позже, когда пилот «вкатился» в авто­мобиль, скорость чистого прохож­дения испытания удалось даже повысить: Toyota GR Yaris справи­лась с маневри­рова­нием без помарок на 80 км/ч в том числе и за счёт более плавных движений рулём, чем в первый раз.

  • При повышении скорости до 81 км/ч манёвр оказался даже успешнее, чем первая попытка, так как пострадал только один конус. Полностью неудачным тест был признан лишь на скорости 83 км/ч.

  • Испытатели особо отметили, что во время маневриро­вания Toyota GR Yaris практически не теряет темпа. Кроме того, отдельной похвалы удосто­ились жёсткая подвеска, минималь­ные крены кузова и высокое сцепление с асфальтом, что обеспечи­вает малый коэффи­циент проскаль­зывания колёс.

  • Скорость, с которой трёхдверка прошла испытание, оказалась выше, чем у целого ряда моделей премиум-сегмента. Audi A3 на тестах издания справилась с «лосиным тестом» на 72 км/ч, пределом для электро­мобиля Porsche Taycan Turbo S стали 78 км/ч.

Верите, что маленькая Toyota рулится лучше большого Porsche?

Конечно, это же ралли
Нет, это всего лишь человеческий фактор

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#Спорткары#Toyota#Yaris
Комментарии
Комментарии1
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22 марта 2021
Заголовок конечно бред. Ваги лосиный тест валят поголовно, с французами сравнивать надо для красного словца.
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