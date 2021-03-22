Хот-хэтч Toyota GR Yaris справился с «лосиным тестом» лучше Audi A3 и Porsche Taycan. Видео

Испанское издание km77.com опубликовало видеозапись испытаний хот-хэтча Toyota GR Yaris на способность к резкому перестроению — так называемый «лосиный тест». Трёхдверку похвалили за настройки шасси и устойчивость на траектории.
Первая попытка пройти коридор «лосиного теста» на стандартной для этого испытания скорости
77 км/чокончилась неудачно — хэтчбек сбил два конуса после первого поворота. Однако позже, когда пилот «вкатился» в автомобиль, скорость чистого прохождения испытания удалось даже повысить: Toyota GR Yaris справилась с маневрированием без помарок на 80 км/чв том числе и за счёт более плавных движений рулём, чем в первый раз.
При повышении скорости до 81 км/ч манёвр оказался даже успешнее, чем первая попытка, так как пострадал только один конус. Полностью неудачным тест был признан лишь на скорости
83 км/ч.
Испытатели особо отметили, что во время маневрирования Toyota GR Yaris практически не теряет темпа. Кроме того, отдельной похвалы удостоились жёсткая подвеска, минимальные крены кузова и высокое сцепление с асфальтом, что обеспечивает малый коэффициент проскальзывания колёс.
Скорость, с которой трёхдверка прошла испытание, оказалась выше, чем у целого ряда моделей премиум-сегмента. Audi A3 на тестах издания справилась с «лосиным тестом» на
72 км/ч,пределом для электромобиля Porsche Taycan Turbo S стали 78 км/ч.
Верите, что маленькая Toyota рулится лучше большого Porsche?
Подождите
Новости загружаются