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Китайский владелец марки Saab показал первый серийный электрокроссовер

Китайский автомобильный бренд Hengchi довёл до серийного варианта свою первую модель. Снимки электрического кроссовера с лаконичным названием 5 опубликовал портал Carnewschina
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Китайский автомобильный бренд Hengchi довёл до серийного варианта свою первую модель. Снимки электрического кроссовера с лаконичным индексом 5 опубликовал портал Carnewschina.

  • Машина не похожа на одноимённый концепт, показанный ранее. Обращают на себя внимание фары и фонари в форме бумерангов, зауженное в задней части кузова остекление, обширная панорамная крыша. На снимках показаны автомобили в разных вариантах оформления: полностью чёрном и ярком двухцветном.
  • Кроссовер длиной 4725 миллиметров имеет 2780 милли­метров между осями. Масса для средне­размерного электриче­ского паркетника не слишком большая, меньше двух тонн. Электро­двигатель один, мощностью 201 л.с. Он производится в Китае на СП с участием немецкого концерна Bosch. Максимальная скорость ограничена на 180 км﻿/﻿ч.
  • По предварительной информации, собирать машины станут на новом заводе в портовом городе Тяньцзинь. Официальный дебют обещают в конце ноября на моторшоу в Гуанчжоу. Других подробностей пока нет.

Бренд Hengchi принадлежит китайскому холдингу Evergrande. Он же владеет консорциумом NEVS, которому принадлежит шведский Saab. Недавно холдинг пытался продать своё автомобильное направ­ление компании Xiaomi, но сделка сорвалась. Ранее Evergrande пообещал выпустить на рынок девять моделей электрокаров и к 2035 году производить по пять миллионов машин ежегодно.

Верите, что Hengchi взорвёт рынок?

Нет, это всё сказки
Да, китайцы могут
Пускай сначала хотя бы запустятся

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#Новинки#Сделано в Китае#Кроссоверы
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