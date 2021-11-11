Китайский владелец марки Saab показал первый серийный электрокроссовер

Китайский автомобильный бренд Hengchi довёл до серийного варианта свою первую модель. Снимки электрического кроссовера с лаконичным индексом 5 опубликовал портал Carnewschina.
- Машина не похожа на одноимённый концепт, показанный ранее. Обращают на себя внимание фары и фонари в форме бумерангов, зауженное в задней части кузова остекление, обширная панорамная крыша. На снимках показаны автомобили в разных вариантах оформления: полностью чёрном и ярком двухцветном.
- Кроссовер длиной 4725 миллиметров имеет 2780 миллиметров между осями. Масса для среднеразмерного электрического паркетника не слишком большая, меньше двух тонн. Электродвигатель один, мощностью 201 л.с. Он производится в Китае на СП с участием немецкого концерна Bosch. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.
- По предварительной информации, собирать машины станут на новом заводе в портовом городе Тяньцзинь. Официальный дебют обещают в конце ноября на моторшоу в Гуанчжоу. Других подробностей пока нет.
Бренд Hengchi принадлежит китайскому холдингу Evergrande. Он же владеет консорциумом NEVS, которому принадлежит шведский Saab. Недавно холдинг пытался продать своё автомобильное направление компании Xiaomi, но сделка сорвалась. Ранее Evergrande пообещал выпустить на рынок девять моделей электрокаров и к 2035 году производить по пять миллионов машин ежегодно.
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