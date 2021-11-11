Китайский владелец марки Saab показал первый серийный электрокроссовер

Машина не похожа на одноимённый концепт, показанный ранее. Обращают на себя внимание фары и фонари в форме бумерангов, зауженное в задней части кузова остекление, обширная панорамная крыша. На снимках показаны автомобили в разных вариантах оформления: полностью чёрном и ярком двухцветном.

Кроссовер длиной 4725 миллиметров имеет 2780 милли­метров между осями. Масса для средне­размерного электриче­ского паркетника не слишком большая, меньше двух тонн. Электро­двигатель один, мощностью 201 л.с. Он производится в Китае на СП с участием немецкого концерна Bosch. Максимальная скорость ограничена на 180 км﻿/﻿ч.

По предварительной информации, собирать машины станут на новом заводе в портовом городе Тяньцзинь. Официальный дебют обещают в конце ноября на моторшоу в Гуанчжоу. Других подробностей пока нет.

Бренд Hengchi принадлежит китайскому холдингу Evergrande. Он же владеет консорциумом NEVS, которому принадлежит шведский Saab. Недавно холдинг пытался продать своё автомобильное направ­ление компании Xiaomi, но сделка сорвалась. Ранее Evergrande пообещал выпустить на рынок девять моделей электрокаров и к 2035 году производить по пять миллионов машин ежегодно.