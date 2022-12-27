Японский кроссовер на каждый день: россияне рассказали об автомобиле мечты

Не очень дорогой японский кроссовер или внедорожник для повседневного пользования — именно так представляют себе автомобиль мечты большинство россиян. Такой вывод специалисты Авто.ру сделали по итогам опроса, проведённого при помощи сервиса Яндекс Взгляд.
Самые желанные машины для респондентов — японских (32%) или немецких (26%) марок. Другие европейские машины в несколько раз менее популярны, чем немецкие: даже суммарно испанские, французские и чешские модели хотят лишь 7% опрошенных.
А о «китайцах» мечтают почти так же часто, как о «французах» или «американцах». Автомобили российских и корейских брендов почти одинаково популярны: суммарно их хотят почти четверть опрошенных.
Приоритет россияне отдают автомобилям средней ценовой категории — за 2–5 миллионов рублей (30% респондентов). Ещё четверть россиян готовы выбирать из околобюджетных вариантов (1–2 миллиона). И бюджетные машины хотят больше, чем дорогие: автомобили в сегменте до миллиона рассмотрели бы 24% опрошенных, а дороже 5 миллионов — 21%.
Большинство респондентов (37%) мечтают о какой-либо универсальной модели на каждый день. Лишь каждый пятый грезит о большом премиальном автомобиле — неважно, будет это вседорожник или легковушка. Нередко в мечтах люди видят и полноценные внедорожники, способные преодолеть любые дебри (15%), а каждый десятый хотел бы себе «горячую» версию обычной городской модели. Столько же, кстати, желали бы владеть классическим уникальным автомобилем.
Предпочтение россияне отдают кроссоверам и внедорожникам, что подтверждают и итоги продаж новых машин (доля этого сегмента — почти 50%). Седаны — вдвое менее популярны (27%), чем вседорожники. Однако, несмотря на меньшую утилитарность, их предпочитают хэтчбекам (11%) и универсалам (10%).
С любимым цветом всё просто: чёрный, его выбирают 36% опрошенных. И таких вдвое больше, чем любителей белых машин. В лидерах также серые автомобили. Из более ярких оттенков россияне в первую очередь остановились бы на синем или красном варианте.
Что касается технических характеристик, то в большинстве случаев (70%) респонденты хотели бы машину без педали сцепления.
Под капотом — предпочтительно бензиновый мотор (58%). Гибридные силовые установки почти втрое менее интересны (23%), на дизельный двигатель согласны лишь 15%. Об электрокарах пока мечтает один автомобилист из 20.
К выбору мощности мотора респонденты подходят рационально даже в мечтах: мало кто хочет платить повышенный налог за машины мощнее 250 л.с. (только 20%). Треть предпочтут автомобили с моторами на 150–200 л.с. Желающих владеть автомобилем с двигателем 201–250 л.с. оказалось вдвое меньше. А четверть взяли бы вариант с мотором 101–150 сил.