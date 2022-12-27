Японский кроссовер на каждый день: россияне рассказали об автомобиле мечты

С любимым цветом всё просто: чёрный, его выбирают 36% опрошенных. И таких вдвое больше, чем любителей белых машин. В лидерах также серые автомобили. Из более ярких оттенков россияне в первую очередь остановились бы на синем или красном варианте.

Что касается технических характеристик, то в большинстве случаев (70%) респонденты хотели бы машину без педали сцепления.