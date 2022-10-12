«Японский Хаммер» от Toyota продали по цене Rolls-Royce Cullinan

Почти все они были выпущены с правым рулём для внутреннего рынка Японии. Именно этому экземпляру в своё время органы управления перенесли на левую сторону. Продавец утверждает, что автомобиль ввезли в США, где он сейчас находится, из Казахстана. Пробег проданного экземпляра — чуть более 90 тысяч километров.