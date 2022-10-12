«Японский Хаммер» от Toyota продали по цене Rolls-Royce Cullinan

На онлайн-аукционе Cars&Bids завершились торги по внедорожнику Toyota Mega Cruiser выпуска 1996 года. За автомобиль выложили 310 тысяч долларов: по оценке Edmunds, это сопоставимо со стартовой ценой Rolls-Royce Cullinan в США. Такая дороговизна объясняется как редкостью модели, так и тем, что, судя по динамике ставок, в аукционе участвовал явный поклонник Mega Cruiser.
- Всего за час до победной ставки за автомобиль предлагали заметно меньшие деньги — лишь 81 тысячу долларов. Однако из-за стремления потенциальных покупателей оспорить право приобретения Toyota Mega Cruiser подорожал более чем втрое.
- Компания Toyota разрабатывала эту модель для военных целей, однако небольшое количество Mega Cruiser было адаптировано для дорог общего пользования. Принято считать, что число таких машин не превышает полутора сотен.
- Почти все они были выпущены с правым рулём для внутреннего рынка Японии. Именно этому экземпляру в своё время органы управления перенесли на левую сторону. Продавец утверждает, что автомобиль ввезли в США, где он сейчас находится, из Казахстана. Пробег проданного экземпляра — чуть более 90 тысяч километров.
- Гражданские Mega Cruiser комплектовали 4,1-литровым четырёхцилиндровым дизелем, развивающим около 155 л.с. в сочетании с четырёхдиапазонным «автоматом» и раздаточной коробкой. В ходовой части применялись портальные мосты, три дифференциала с блокировками и управляемые задние колёса.
- Один из прежних владельцев «японского Хаммера» оснастил его дополнительно экспедиционным багажником, более качественной отделкой салона и развитой аудиосистемой.
Осенью 2020 года в США уже продавали один из таких внедорожников — более молодой и с меньшим пробегом, однако в десантном варианте, который среди прочего предполагает отсутствие жёсткого верха. Автомобиль оценили всего в 38 тысяч долларов.
Настоящий «Хаммер» или Mega Cruiser из Японии?
Я за США
Я за Японию
Я за УАЗ
Подождите
Новости загружаются