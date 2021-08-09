Японские уличные гонщики из бумаги. Фотопост

Нелегальные гонки по улицам японских городов на крутейших JDM-машинах — это огромный пласт автомобильной культуры. Поэтому для настоящего петролхэда в любой точке мира слова «ванган» и «кандзёдзоку» прочно ассоциируются с незаконной гоночной романтикой в азиатском стиле.
Атмосфера секретности и загадочности стала особо чарующей частью этой истории: в законопослушной Японии не так просто быть уличным гонщиком, поэтому местным сорвиголовам всегда приходилось как следует шифроваться, а в последние годы на улицах городов можно увидеть только самых отмороженных парней.
Наш соотечественник Юрий Сорокин решил, что культуру JDM-гонок можно классно объединить с другой старой японской традицией складывать разнообразные фигурки из бумаги — оригами. Однако если бы Юрий решил реализовывать свой проект в реальности, ему бы понадобилось скупить тиражи всех японских газет за неделю. Поэтому он вооружился графическим редактором.
Что получилось? Просто фантастические картинки! На одних можно увидеть Тойоты и Ниссаны, которые вот-вот пронесутся по легендарному Shuto Expressway под рёв своих бумажных 2JZ-GTE и RB26DETT, на других — банда Кандзё наводит суету на старых Сивиках по дорожным развязкам Осаки. Если добавить сюда парочку ниндзя и самураев, то по картинкам Юрия можно смело устраивать базовый курс по японской культуре.