Японские уличные гонщики из бумаги. Фотопост

Что получилось? Просто фантастические картинки! На одних можно увидеть Тойоты и Ниссаны, которые вот-вот пронесутся по легендарному Shuto Expressway под рёв своих бумажных 2JZ-GTE и RB26DETT, на других — банда Кандзё наводит суету на старых Сивиках по дорожным развязкам Осаки. Если добавить сюда парочку ниндзя и самураев, то по картинкам Юрия можно смело устраивать базовый курс по японской культуре.