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Японские уличные гонщики из бумаги. Фотопост

Самый необычный подход к нелегальным заездам по культовым дорогам Японии
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Нелегальные гонки по улицам японских городов на крутейших JDM-машинах — это огромный пласт автомобильной культуры. Поэтому для настоящего петролхэда в любой точке мира слова «ванган» и «кандзёдзоку» прочно ассоциируются с незаконной гоночной романтикой в азиатском стиле.

Атмосфера секретности и загадочности стала особо чарующей частью этой истории: в законо­послушной Японии не так просто быть уличным гонщиком, поэтому местным сорви­головам всегда приходилось как следует шифро­ваться, а в последние годы на улицах городов можно увидеть только самых отмороженных парней.

Наш соотечественник Юрий Сорокин решил, что культуру JDM-гонок можно классно объединить с другой старой японской традицией складывать разно­образные фигурки из бумаги — оригами. Однако если бы Юрий решил реализовывать свой проект в реальности, ему бы понадобилось скупить тиражи всех японских газет за неделю. Поэтому он вооружился графическим редактором.

Что получилось? Просто фантастические картинки! На одних можно увидеть Тойоты и Ниссаны, которые вот-вот пронесутся по легендарному Shuto Expressway под рёв своих бумажных 2JZ-GTE и RB26DETT, на других — банда Кандзё наводит суету на старых Сивиках по дорожным развязкам Осаки. Если добавить сюда парочку ниндзя и самураев, то по картинкам Юрия можно смело устраивать базовый курс по японской культуре.

Фотографии: Yury Sorokin

Слышали что-нибудь про уличные гонки в Японии?

О да! Обожаю их!
Что-то слышал, но в детали не вдавался
Нет, я против всего этого беспредела!
#Фотопост#Тюнинг
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