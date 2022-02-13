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Японские тюнеры подготовили Toyota Land Cruiser 300 к бездорожью

В ателье Jaos, среди прочего, доработали подвеску внедорожника
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Японская фирма Jaos представила набор доработок для Toyota Land Cruiser 300, которые должны облегчить вылазки на бездорожье. Тюнеры, среди прочего, модифицировали подвеску Ленд Крузера. 

  • Самым заметным изменением стала установка пружин Battlez Ti‑W, которые увеличили дорожный просвет модели с 235 до 275 миллиметров, а также 20‑дюймовых колёсных дисков Jaos Tribe Cross с «зубастыми» шинами Toyo Open Country R размерностью 285﻿/﻿55. 
  • Кроме того, в ателье подготовили защитную плёнку для нижних частей бамперов и боковых порогов, защитные накладки на колёсные арки, дверные ручки и корпуса боковых зеркал, а ещё багажник-корзину на крышу вместе с дополнительным светом. Выделяют доработанный внедорожник и выхлопные патрубки Battlez Muffler ZS‑2. 
  • Силовых установок Land Cruiser 300 доработки не коснулись (модель предлагается с бензиновым и дизельным агрегатами V6). Стоимость комплекта пока не объявлена. Известно лишь, что фирменные диски Jaos обойдутся в 81,4 тысячи иен (54 тысячи рублей) за штуку. Они предлагаются в нескольких цветах.

В январе японское ателье представило тюнинг-комплект для нового Lexus LX. Роскошный собрат Ленд Крузера получил карбоновый обвес и раллийные колёса. 

Если тюнинговать Land Cruiser 300, то:

Для путешествий/бездорожья
Для стиля и комфорта

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#Внедорожники#Toyota#Land Cruiser#Тюнинг
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