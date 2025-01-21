Японские студенты построили миниатюрную копию дакаровского грузовика Hino

Позаимствовав

«тележку» у трёхдверного внедорожника, создатели Mini Ranger слегка удлинили её, подогнав под размеры кей-трака Suzuki

Carry, у которого позаимствовали кабину и кузов. Кабину слегка доработали, придав ей сходство с машинами Hino и снабдив

диодными фарами от Daihatsu Hijet, а кузов превратили в цельнометаллический фургон, украшенный стилизованной ливреей.