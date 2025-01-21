Японские студенты построили миниатюрную копию дакаровского грузовика Hino

Студенты Nihon Automobile College (NATS, Японская школа автомобильной техники) представили дипломный проект под названием Mini Ranger. Это миниатюрный внедорожный грузовик, копирующий некоторые «боевые» машины концерна Hino, участвующие в Дакаре. Базируется автомобиль на шасси Suzuki Jimny.
- Позаимствовав «тележку» у трёхдверного внедорожника, создатели Mini Ranger слегка удлинили её, подогнав под размеры кей-трака Suzuki Carry, у которого позаимствовали кабину и кузов. Кабину слегка доработали, придав ей сходство с машинами Hino и снабдив диодными фарами от Daihatsu Hijet, а кузов превратили в цельнометаллический фургон, украшенный стилизованной ливреей.
- В подвеске Jimny применены альтернативные амортизаторы и пружины, увеличивающие дорожный просвет, а также 15-дюймовые диски с грязевыми покрышками. Система полного привода сохранена, но дорабатывать двигатель студенты не стали. Mini Ranger получил 56-сильный 650-кубовый мотор. В кабине появились спортивные кресла и руль, а также дополнительные приборы, а в кузове закреплено полноценное запасное колесо. Примечательно, что, несмотря на все модификации, «грузовик» имеет допуск на дороги общего пользования.
В конце декабря несколько авторских концептов показали студенты другого учебного заведения Японии — технического колледжа Nissan. Их проекты представляли собой переосмысление ряда серийных моделей бренда.
Хотели бы научиться творить такое с автомобилями?
Да, было бы очень круто
Не вижу ничего примечательного
И так уже всё умею
Подождите
Новости загружаются