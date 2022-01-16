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Японские студенты построили пятидверный Suzuki Jimny для любителей активного отдыха

Компактный внедорожник сделали не только длиннее, но и намного выше, а на крышу установили палатку
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Японские студенты из колледжа NATS (Nihon Automotive Technology School) представили на Токийском автосалоне необычный проект — они построили пятидверный Suzuki Jimny для любителей активного отдыха на природе. Компактный внедорожник сделали не только длиннее, но и намного выше.

  • Для переделки кузова авторы разрезали машину, после чего удлинили её на 400 миллиметров (до 3950 миллиметров в общем). Это потребовало вварки новых частей и подготовки кастомных задних дверей, а также изменений задней части кузова.
  • Подвеска машины тоже серьёзно модифицирована: здесь новые амортизаторы, пружины и рычаги. Лифт-комплект позволил поднять кузов на 152 миллиметра. Кроме того, Jimny получил 17-дюймовые колёса с бедлоками и грязевыми шинами.
  • Ещё внедорожник оснастили лебёдкой, дополнительным светом и силовым обвесом вкупе с защитными дугами вокруг всего автомобиля. А на крыше Jimny появилась палатка Feldon Shelter. В салоне необычного Джимни — кожаные сиденья и мощная аудиосистема.
  • 1,5-литровый турбомотор со 102 силами и 130 Нм крутящего момента тоже подвергли тюнингу, в результате чего отдача подросла до 124 л.с. и 179 Нм.
  • Suzuki Jimny четвёртого поколения производится три года, но пятидверного варианта в линейке пока нет. Ожидается, что он появится в течение 2022 года.

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#Самоделки#Suzuki#Jimny#Тюнинг
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