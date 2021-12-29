Японские студенты не стали ждать, когда выйдет пятидверный Suzuki Jimny. И построили его сами

Студенты Нихонской автомобильной технологической школы (NATS) решили самостоятельно построить удлинённый Suzuki Jimny. Этапы процесса создания модели японцы публикуют на странице в Инстаграме.
- Чтобы удлинить стандартный Jimny до 3950 миллиметров (плюс 400 миллиметров), ему распилили кузов и раму. После этого за центральной стойкой вварили специальные вставки, а на кузов навесили задние боковые двери.
- Заодно японские студенты подготовили Jimny для бездорожья. На машину установили новые амортизаторы, усиленные пружины и рычаги, позволившие увеличить ходы подвесок. Также внедорожнику добавили стальной передний бампер, расширители арок, колёсные диски с бедлоками и грязевые шины.
- Под капотом машины располагается 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, мощность которого не уточняется.
- Завершить проект длиннобазного Suzuki Jimny планируется в январе 2022 года. Готовый автомобиль будет представлен на Токийской выставке тюнинга (Tokyo Auto Salon).
- Пятидверный Jimny с завода пока проходит дорожные испытания. Модель дебютирует в течение 2022 года. Такой внедорожник будет доступен в Японии и Индии. Появится ли он в России — неизвестно.
Suzuki Jimny четвёртого поколения производится три года. На российском авторынке трёхдверка с 102-сильным мотором и 5‑ступенчатой механической коробкой стоит от 1 899 000 рублей.
Ранее британский стартап Yomper представил пикап и грузовичок на базе Suzuki Jimny. Оба варианта обладают оригинальными надстройками, увеличенным дорожным просветом, усиленной подвеской. Предлагаются такие пикапы от 16 995 фунтов стерлингов (22,8 тысячи долларов).
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