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Японские студенты не стали ждать, когда выйдет пятидверный Suzuki Jimny. И построили его сами

Студенты Нихонской автомобильной технологической школы (NATS) решили самостоятельно построить удлинённый Suzuki Jimny. Этапы процесса создания модели японцы публикуют на странице в Инстаграме
Новости
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Студенты Нихонской автомобильной технологической школы (NATS) решили самостоятельно построить удлинённый Suzuki Jimny. Этапы процесса создания модели японцы публикуют на странице в Инстаграме.

  • Чтобы удлинить стандартный Jimny до 3950 миллиметров (плюс 400 миллиметров), ему распилили кузов и раму. После этого за центральной стойкой вварили специальные вставки, а на кузов навесили задние боковые двери.
  • Заодно японские студенты подготовили Jimny для бездорожья. На машину установили новые амортизаторы, усиленные пружины и рычаги, позволившие увеличить ходы подвесок. Также внедорожнику добавили стальной передний бампер, расширители арок, колёсные диски с бедлоками и грязевые шины.
  • Под капотом машины располагается 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, мощность которого не уточняется.
  • Завершить проект длиннобазного Suzuki Jimny планируется в январе 2022 года. Готовый автомобиль будет представлен на Токийской выставке тюнинга (Tokyo Auto Salon).
  • Пятидверный Jimny с завода пока проходит дорожные испытания. Модель дебютирует в течение 2022 года. Такой внедорожник будет доступен в Японии и Индии. Появится ли он в России — неизвестно.

Suzuki Jimny четвёртого поколения производится три года. На российском авторынке трёхдверка с 102-сильным мотором и 5‑ступенчатой механической коробкой стоит от 1 899 000 рублей.

Ранее британский стартап Yomper представил пикап и грузовичок на базе Suzuki Jimny. Оба варианта обладают оригинальными надстройками, увеличенным дорожным просветом, усиленной подвеской. Предлагаются такие пикапы от 16 995 фунтов стерлингов (22,8 тысячи долларов).

Нужна ли Suzuki Jimny пятидверная версия?

Да, хорошо, когда есть выбор
Нет, внедорожник станет менее проходимым

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#Внедорожники#Suzuki#Jimny
Комментарии
Комментарии1
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29 декабря 2021
Офигенно выглядит. В заводском варианте будет ещё веселее, думаю. Так что спросом будет пользоваться
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