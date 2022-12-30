Японские студенты переделали минивэн Toyota Alphard в крутой пикап в американском стиле

Студенты автомобильного колледжа в Нихоне скрестили минивэн Toyota Alphard с пикапом Hilux и дополнили аксессуарами для тюнинга. Результат покажут широкой публике 13 января на автосалоне в Токио, а пока обнародованы несколько фотографий, сделанных в процессе работы, пишет Carscoops.
- Минивэну отпилили кузов сразу за вторым рядом сидений. Так как места для направляющих сдвижных задних дверей не осталось, их переделали на распашные. Створки подвешены на задних петлях и открываются против хода движения, как на Rolls-Royce.
- Грузовой отсек взяли от пикапа Toyota Hilux. Его удлинили вставками, сделали выше задний борт. Кастом стоит на заниженной пневмоподвеске и 20-дюймовых колёсных дисках с шинами размерностью 245/35 спереди и 345/25 сзади.
- Опубликованный скетч показывает, что готовый автомобиль получит обвес кузова и будет окрашен в ярко-синий цвет. В салоне появится более мощная аудиосистема от Diecock. Для переделки взяли Alphard со 182-сильной «четвёркой» 2.5, хотя больше подошёл бы мотор V6. Есть ли у проекта полный привод, неизвестно.
Subaru готовит для Токийского автосалона доработанные версии моделей, которые планирует выпускать серийно, два концепта, а также Impreza нового поколения с заводскими доработками от STI. Экспозицию дополнят несколько трековых спорткаров.
Нравится японский тюнинг?
Да, он крутой
Нет, он слишком странный
Подождите
Новости загружаются