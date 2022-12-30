Японские студенты переделали минивэн Toyota Alphard в крутой пикап в американском стиле

Опубликованный скетч показывает, что готовый автомобиль получит обвес кузова и будет окрашен в ярко-синий цвет. В салоне появится более мощная аудиосистема от

Diecock

. Для переделки взяли

Alphard

со 182-сильной «четвёркой» 2.5, хотя больше подошёл бы мотор

V

6. Есть ли у проекта полный привод, неизвестно.