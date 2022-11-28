Японские автомобили подорожают с нового года

Почти четверть крупнейших японских производителей, в том числе Toyota, планирует повысить стоимость своей продукции в 2023 году из-за увеличения материальных затрат и ослабления курса иены. Как сообщает издание Japan Times, это следует из опроса Kyodo News, в котором приняли участие 80 крупнейших компаний Японии.
- В ходе исследования выяснилось, что 23% планируют увеличить цены на свою продукцию. В том числе Toyota, Nintendo и Shiseido. Ещё 49% компаний пока не определились, но не исключают этого варианта.
- В большинстве случаев производители задумываются о корректировке стоимости из-за подорожания компонентов для их производства, а также логистики. Всё это происходит на фоне снижения курса национальной валюты.
- Уточняется, что опрос был проведён после того, как в ноябре цены на ряд товаров в Токио выросли на 3,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Это стало самым резким скачком с 1982 года. Сильнее всего подорожали продукты питания и энергия. По мнению экспертов, в ближайшее время роста инфляции стоит ожидать по всей стране.
- Только 13% участников исследования отметили, что не повышали цены в 2022 году. Ещё 29% поднимали стоимость своей продукции один раз, 14% — дважды, а 3% производителей признались, что корректировали прайсы три или четыре раза с начала года.
- При этом поднимать зарплату своим сотрудникам в компаниях не спешат, этот шаг планируют только 6% производителей. 18% работодателей пока не решили, стоит ли пересматривать оклады, а 3% заявили, что не намерены повышать зарплаты рабочим.
Ранее стало известно, что в России заметно вырос импорт автомобилей из Японии. В октябре объём ввезённых автомобилей и двигателей увеличился на 20,8 и 17,9% соответственно. Кроме того, россияне стали чаще покупать подержанные японские автомобили. В период с января по август на территорию РФ было ввезено более 100 тысяч машин, а доля физлиц выросла в структуре импорта с 2 до 23%.
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