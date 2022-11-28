Японские автомобили подорожают с нового года

Уточняется, что опрос был проведён после того, как в ноябре цены на ряд товаров в Токио выросли на 3,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Это стало самым резким скачком с 1982 года. Сильнее всего подорожали продукты питания и энергия. По мнению экспертов, в ближайшее время роста инфляции стоит ожидать по всей стране.

Только 13% участников исследования отметили, что не повышали цены в 2022 году. Ещё 29% поднимали стоимость своей продукции один раз, 14% — дважды, а 3% производителей признались, что корректировали прайсы три или четыре раза с начала года.

При этом поднимать зарплату своим сотрудникам в компаниях не спешат, этот шаг планируют только 6% производителей. 18% работодателей пока не решили, стоит ли пересматривать оклады, а 3% заявили, что не намерены повышать зарплаты рабочим.

Ранее стало известно, что в России заметно вырос импорт автомобилей из Японии. В октябре объём ввезённых автомобилей и двигателей увеличился на 20,8 и 17,9% соответственно. Кроме того, россияне стали чаще покупать подержанные японские автомобили. В период с января по август на территорию РФ было ввезено более 100 тысяч машин, а доля физлиц выросла в структуре импорта с 2 до 23%.