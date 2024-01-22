Японские автомобили оказались лучшими по соотношению цены и километража

Аналитики отмечают, что среди 25 лучших по этому показателю новых автомобилей семь — модели Toyota,

по четыре

— от Honda и Subaru,

а от Mitsubishi

в список попал только один автомобиль. Он и возглавил рейтинг. При этом лишь пять моделей в списке представлены неяпонскими брендами. Это VW Jetta,

Chevrolet Malibu, Hyundai lantra, Ford Escape и

Hyundai Tucson

, занявший 24-е место.