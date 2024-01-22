Японские автомобили оказались лучшими по соотношению цены и километража

Топ-10 новых автомобилей, способных проехать больше за меньшую стоимость, состоит исключительно из моделей японских брендов. К такому выводу пришли специалисты iSeeCars, сравнив данные о стоимости новых машин с показаниями одометров более 180 миллионов автомобилей с пробегом. Лидером по этому соотношению оказался Mitsubishi Mirage.
- В среднем Mitsubishi Mirage за годы активного использования способен проехать 172 784 мили (278 тысяч километров). При стоимости нового автомобиля 18 991 доллар условная цена каждых 10 тысяч миль (16 тысяч километров) пробега составляет 1099 долларов, и по этому показателю Mirage оказался лидером.
- На втором месте — Toyota Corolla с результатом 1374 доллара, на третьем — Subaru Impreza, у которой каждые 10 тысяч миль обойдутся в среднем в 1409 долларов. Кроме них в топ-10 вошли Honda Accord и Civic, Toyota Camry, Nissan Versa, Honda CR-V, Mazda3 и Toyota Prius. Главным долгожителем лидерской десятки оказался кроссовер CR-V со средним пробегом 219 509 миль (353,2 тысячи километров).
- Аналитики отмечают, что среди 25 лучших по этому показателю новых автомобилей семь — модели Toyota, по четыре — от Honda и Subaru, а от Mitsubishi в список попал только один автомобиль. Он и возглавил рейтинг. При этом лишь пять моделей в списке представлены неяпонскими брендами. Это VW Jetta, Chevrolet Malibu, Hyundai lantra, Ford Escape и Hyundai Tucson, занявший 24-е место.
В декабре рейтинг надёжности составили в Германии. Специалисты организации TUV, опираясь на статистику техосмотров, заявили, что самым беспроблемным автомобилем является VW Golf Sportsvan, а аутсайдером назвали Tesla Model 3.
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