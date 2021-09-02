Японцы высказались о «Стреле КБМ ВПК»: дизайн понравился, мотор — не очень

Больше всего комплиментов заслужила внешность «Стрелы». Её назвали красивой, брутальной и даже идеальной. Хотя японцы и отметили, что им видятся мотивы Hummer, Jeep Wrangler и даже Suzuki Jimny.

Скепсис вызвали габариты машины. Один из коммента­торов написал, что для «Стрелы» окажутся непроходимы даже японские просёлочные дороги.

А вот двигатель комплиментов не заслужил. 2,8 литра на 2,7 тонны снаряжённой массы будет мало — сошлись во мнении большинство комментаторов. Оптимальным, по мнению одного из них, был бы дизель объёмом как минимум три литра. Однако несколько пользова­телей отметили, что проблем с запчастями для двигателя Cummins не будет.

В основе «Стрелы» лежит множество узлов и агрегатов гражданской «Газели Next». От неё взяли раму, кабину, форсиро­ванный до 158 сил дизель Cummins, 6‑ступен­чатую «механику» и задний мост на рессорах. Габариты модели — 5090х2350х1995 милли­метров, а клиренс — 270 миллиметров. Внедорожник способен преодолевать брод глубиной до метра. Ожидается, что неброниро­ванная версия выйдет на рынок в течение 5–10 лет.