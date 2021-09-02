Японцы высказались о «Стреле КБМ ВПК»: дизайн понравился, мотор — не очень

Японские пользователи прокомментировали новость о выходе свежего российского вездехода «Стрела КБМ ВПК». Некоторые записи оказались лестными. Их подборку с сайта Yahoo News Japan опубликовал портал Inosmi.ru.
- Больше всего комплиментов заслужила внешность «Стрелы». Её назвали красивой, брутальной и даже идеальной. Хотя японцы и отметили, что им видятся мотивы Hummer, Jeep Wrangler и даже Suzuki Jimny.
- Скепсис вызвали габариты машины. Один из комментаторов написал, что для «Стрелы» окажутся непроходимы даже японские просёлочные дороги.
- А вот двигатель комплиментов не заслужил. 2,8 литра на 2,7 тонны снаряжённой массы будет мало — сошлись во мнении большинство комментаторов. Оптимальным, по мнению одного из них, был бы дизель объёмом как минимум три литра. Однако несколько пользователей отметили, что проблем с запчастями для двигателя Cummins не будет.
В основе «Стрелы» лежит множество узлов и агрегатов гражданской «Газели Next». От неё взяли раму, кабину, форсированный до 158 сил дизель Cummins, 6‑ступенчатую «механику» и задний мост на рессорах. Габариты модели — 5090х2350х1995 миллиметров, а клиренс — 270 миллиметров. Внедорожник способен преодолевать брод глубиной до метра. Ожидается, что небронированная версия выйдет на рынок в течение 5–10 лет.
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