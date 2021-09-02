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Японцы высказались о «Стреле КБМ ВПК»: дизайн понравился, мотор — не очень

На одном из новостных порталов японцы оставили комментарии под изображениями нового российского вездехода «Стрела»
Новости
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Японские пользователи прокомментировали новость о выходе свежего российского вездехода «Стрела КБМ ВПК». Некоторые записи оказались лестными. Их подборку с сайта Yahoo News Japan опубликовал портал Inosmi.ru.

  • Больше всего комплиментов заслужила внешность «Стрелы». Её назвали красивой, брутальной и даже идеальной. Хотя японцы и отметили, что им видятся мотивы Hummer, Jeep Wrangler и даже Suzuki Jimny. 
  • Скепсис вызвали габариты машины. Один из коммента­торов написал, что для «Стрелы» окажутся непроходимы даже японские просёлочные дороги.
  • А вот двигатель комплиментов не заслужил. 2,8 литра на 2,7 тонны снаряжённой массы будет мало — сошлись во мнении большинство комментаторов. Оптимальным, по мнению одного из них, был бы дизель объёмом как минимум три литра. Однако несколько пользова­телей отметили, что проблем с запчастями для двигателя Cummins не будет.

В основе «Стрелы» лежит множество узлов и агрегатов гражданской «Газели Next». От неё взяли раму, кабину, форсиро­ванный до 158 сил дизель Cummins, 6‑ступен­чатую «механику» и задний мост на рессорах. Габариты модели — 5090х2350х1995 милли­метров, а клиренс — 270 миллиметров. Внедорожник способен преодолевать брод глубиной до метра. Ожидается, что неброниро­ванная версия выйдет на рынок в течение 5–10 лет.

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Да, выглядит круто
Нет, подделка под Hummer
Не нравится такой формат, но эта красивая

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#ГАЗ#Внедорожники#Военная техника
Комментарии
Комментарии3
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2 сентября 2021
Дизайн - примитив. Литраж двигателя на 3 тонны достаточно, если коробка правильная. В остальном - на взгляд - негодная машина,
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2 сентября 2021
Добавлю. Бесшатунный дизель по схеме Баландина позволил бы убрать двигатель под кабину и освободить место для размещения личного состава и вооружения. Но, похоже, машина проектировалась для выезда генералов на рыбалку, а не для боевых действий.!!
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5 сентября 2021
Да где ж его взять ваш бесшатунный двигатель
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