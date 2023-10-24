Японцы предлагают превратить Mitsubishi Delica в футуристичный внедорожный минивэн

Тюнинг-ателье Kuhl из Японии представило новый проект на базе Mitsubishi Delica актуального поколения. Вэн с собственным именем Vrarva Orcus выглядит как Delica, подготовленная к съёмкам в фантастическом фильме. Кроме того, вэну улучшают внедорожные характеристики.
- Для «Делики» разработали полноценный бодикит, состоящий из 16 деталей. В него вошли, к примеру, массивные накладки на борта и колёсные арки, новые бамперы и решётка радиатора. Заднюю дверь также доработали. Kuhl удаляет с вэна логотипы Mitsubishi, заменяя их символикой собственного суббренда Vrarva.
- Дорабатывать подвеску предлагается при помощи лифт-комплекта, увеличивающего дорожный просвет на 100 миллиметров. Кроме того, Vrarva Orcus отличается оригинальными колёсными дисками на 17 дюймов с внедорожной резиной.
- Продавать готовые автомобили Kuhl планирует по цене от 5,99 миллиона иен (примерно 40 тысяч долларов), но бодикит при этом можно будет купить отдельно.
Не исключено, в ближайшее время Mitsubishi Delica сменит поколение. Производитель анонсировал для Japan Mobility Show таинственный концепт, который может оказаться намёком на глубокое обновление модели.
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