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Японцы предлагают превратить Mitsubishi Delica в футуристичный внедорожный минивэн

Перелицованная Delica с доработанной ходовой частью обойдётся почти в 40 тысяч долларов
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Тюнинг-ателье Kuhl из Японии представило новый проект на базе Mitsubishi Delica актуального поколения. Вэн с собственным именем Vrarva Orcus выглядит как Delica, подготовленная к съёмкам в фантастическом фильме. Кроме того, вэну улучшают внедорожные характеристики.

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  • Для «Делики» разработали полноценный бодикит, состоящий из 16 деталей. В него вошли, к примеру, массивные накладки на борта и колёсные арки, новые бамперы и решётка радиатора. Заднюю дверь также доработали. Kuhl удаляет с вэна логотипы Mitsubishi, заменяя их символикой собственного суббренда Vrarva.
  • Дорабатывать подвеску предлагается при помощи лифт-комплекта, увеличивающего дорожный просвет на 100 миллиметров. Кроме того, Vrarva Orcus отличается оригинальными колёсными дисками на 17 дюймов с внедорожной резиной.
  • Продавать готовые автомобили Kuhl планирует по цене от 5,99 миллиона иен (примерно 40 тысяч долларов), но бодикит при этом можно будет купить отдельно.

Не исключено, в ближайшее время Mitsubishi Delica сменит поколение. Производитель анонсировал для Japan Mobility Show таинственный концепт, который может оказаться намёком на глубокое обновление модели.

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#Минивэны и семиместники#Mitsubishi#Mitsubishi Delica D:5#Тюнинг
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