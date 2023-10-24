Японцы предлагают превратить Mitsubishi Delica в футуристичный внедорожный минивэн

Для «Делики» разработали полноценный бодикит, состоящий из 16 деталей. В него вошли, к примеру, массивные накладки на борта и колёсные арки, новые бамперы и решётка радиатора. Заднюю дверь также доработали. Kuhl удаляет с вэна логотипы Mitsubishi, заменяя их символикой собственного суббренда Vrarva.