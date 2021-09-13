Необычное такси в Японии: в нём предлагают поспать и расслабляющие напитки

Японский оператор такси Daiwa Motor Transportation провёл в Токио необычную рекламную акцию #SleepingTaxi. В её рамках всем желающим предлагалось потратить несколько часов на пребывание в такси, но не ехать куда-то, а просто вздремнуть. Как пишет Carscoops, поскольку акция была рекламной, необычная услуга предоставлялась бесплатно.