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Необычное такси в Японии: в нём предлагают поспать и расслабляющие напитки

Необычную рекламную акцию организовал один из операторов такси в Токио
Новости

Японский оператор такси Daiwa Motor Transportation провёл в Токио необычную рекламную акцию #SleepingTaxi. В её рамках всем желающим предлагалось потратить несколько часов на пребывание в такси, но не ехать куда-то, а просто вздремнуть. Как пишет Carscoops, поскольку акция была рекламной, необычная услуга предоставлялась бесплатно.

  • Автомобили #SleepingTaxi базировались на модели, специально разработанной компанией Toyota для перевозки людей. Это хэтчбек JPN Taxi, который отличается большими сдвижными дверями и простором на заднем сиденье. Toyota комплектует такие пятидверки гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового мотора, способного питаться природным газом.
  • Оператор такси дополнительно переоборудовал свои автомобили для отдыха. Задний диван хэтчбеков снабдили подушкой и одноразовыми масками для глаз, переносным столиком с набором расслабляющих напитков и зарядным устройством для телефона. Боковые окна оклеили изображениями зелёной листвы, а динамики автомобиля и установленный на подголовнике экран воспроизводили успокаивающие музыку и видеоряд.
  • Сколько именно жителей Токио воспользовались «релакс-такси», не уточняется. Однако издание утверждает, что услуга в тот период, когда она была доступна, пользовалась популярностью.

Нынешней осенью в Москве появятся беспилотные такси. Вызвать автомобиль без водителя можно будет через приложение Яндекс. Go: в московском районе Ясенево стартует эксперимент по коммерческому использованию беспилотных технологий Яндекса.

Любите иной раз вздремнуть в машине?

Да, когда других вариантов нет
В любом случае предпочитаю кровать
Да будь моя воля, я б тут жил вообще

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#Toyota
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