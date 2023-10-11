YandexGPT поможет создать объявление на Авто.ру и быстрее продать автомобиль

Теперь пользователи Авто.ру смогут всего в один клик создать текст объявления о продаже автомобиля с помощью нейросети YandexGPT. Новый сервис поможет частным и профессиональным продавцам сэкономить время и силы, а также привлечь внимание потенциальных покупателей.
Зачем это нужно и как работает
Каждое десятое предложение на Авто.ру размещается без описания автомобиля. Одна из причин: создание хорошего описания занимает много времени. Согласно данным опросов Авто.ру, большинство пользователей (более 60% респондентов) тратит на это в среднем 7–8 минут. Однако качественное описание привлекает больше потенциальных покупателей и помогает продавать автомобили быстрее.
Создание описания с помощью YandexGPT существенно экономит время — на это требуется всего несколько секунд, а размещение объявления почти не отличается от привычного размещения. Пользователю необходимо:
- начать размещение объявления;
- указать основные характеристики автомобиля (марка, модель, год выпуска, тип кузова, двигателя и коробки передач, объём двигателя, цвет);
- в поле «Описание» кликнуть «Создать описание с YaGPT»;
- завершить создание объявления по стандартному «маршруту» — добавить контент (фотографии, видео, панораму), указать свои контактные данные и т.д.
Алгоритм YandexGPT изучит указанные данные об автомобиле, после чего составит небольшой, но информативный и уникальный текст. Нейросеть подчеркнёт особенности автомобиля, включая его текущее состояние, популярность и другие детали. При желании продавец сможет дополнить текст необходимой информацией.
Пользователям, которые напишут текст объявления самостоятельно, YandexGPT поможет с проверкой пунктуации и орфографии. Для этого нужно нажать одну кнопку «Исправить ошибки» под окном с описанием — нейросеть проверит и отредактирует текст.
Авто.ру стал первым автомобильным классифайдом с подобным решением. Новый функционал поможет пользователям сервиса в создании качественных объявлений о продаже своих автомобилей. Это в свою очередь сделает процесс продажи проще и быстрее.