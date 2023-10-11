YandexGPT поможет создать объявление на Авто.ру и быстрее продать автомобиль

Теперь пользователи Авто.ру смогут всего в один клик создать текст объявления о продаже автомобиля с помощью нейросети YandexGPT. Новый сервис поможет частным и профессиональным продавцам сэкономить время и силы, а также привлечь внимание потенциальных покупателей.

Зачем это нужно и как работает

Каждое десятое предложение на Авто.ру размещается без описания автомобиля. Одна из причин: создание хорошего описания занимает много времени. Согласно данным опросов Авто.ру, большинство пользователей (более 60% респондентов) тратит на это в среднем 7–8 минут. Однако качественное описание привлекает больше потенциальных покупателей и помогает продавать автомобили быстрее.

Создание описания с помощью YandexGPT существенно экономит время — на это требуется всего несколько секунд, а размещение объявления почти не отличается от привычного размещения. Пользователю необходимо:

начать размещение объявления;

указать основные характеристики автомобиля (марка, модель, год выпуска, тип кузова, двигателя и коробки передач, объём двигателя, цвет);

в поле «Описание» кликнуть «Создать описание с YaGPT»;

завершить создание объявления по стандартному «маршруту» — добавить контент (фотографии, видео, панораму), указать свои контактные данные и т.д.

Алгоритм YandexGPT изучит указанные данные об автомобиле, после чего составит небольшой, но информативный и уникальный текст. Нейросеть подчеркнёт особенности автомобиля, включая его текущее состояние, популярность и другие детали. При желании продавец сможет дополнить текст необходимой информацией.