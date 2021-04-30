В Яндекс.Драйве появился раздел с маршрутами для путешествий

Яндекс.Драйв объявил о запуске нового сервиса под названием «Вояж» — это встроенная функция с набором идей для путешествий по России. Помимо фото и описаний интересных мест сервис может построить оптимальный маршрут и подобрать наиболее подходящий тариф.
Раздел «Вояж» состоит из карточек с описаниями необычных направлений для путешествий и достопримечательностей тех мест, где работает Драйв. Он включает в себя тарифы для поездок разной длительности — от однодневных выездов до сложных маршрутов, рассчитанных на несколько дней.
Сервис позволяет подобрать автомобиль, оптимально подходящий для выезда — к примеру, машины с детским креслом или микроавтобусы для большой компании. Кроме того, можно отправиться в глухие места, где нет мобильного интернета, на автомобиле с функцией управления дверными замками по bluetooth или задействовать функцию «передачи руля» — разрешить управление попутчику.
По данным Яндекс.Драйва, в Москве и Санкт-Петербурге летом 2020 года доля длительных поездок (свыше 30 километров) увеличилась в полтора раза по сравнению с 2019 годом, а в Казани — на 40%.
Драйв считается крупнейшим в мире каршеринговым сервисом, его автопарк включает в себя 16 тысяч автомобилей разных марок, от бюджетных кроссоверов до премиальных седанов и электромобилей. Сервис функционирует в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.
В марте Яндекс.Драйв рассказал о среднестатистическом пользователе каршеринговых сервисов: за последние три года его возраст заметно повысился, и водительский стаж увеличился. Кроме того, спокойнее стал сам стиль вождения.
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