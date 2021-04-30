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В Яндекс.Драйве появился раздел с маршрутами для путешествий

Драйв запустил новый сервис «Вояж» — подборку нетривиальных маршрутов для поездок по России
НовостиПутешествия
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Яндекс.Драйв объявил о запуске нового сервиса под названием «Вояж» — это встроенная функция с набором идей для путеше­ствий по России. Помимо фото и описаний интересных мест сервис может построить оптимальный маршрут и подобрать наиболее подходящий тариф.

  • Раздел «Вояж» состоит из карточек с описаниями необычных направ­лений для путешествий и досто­примеча­тель­ностей тех мест, где работает Драйв. Он включает в себя тарифы для поездок разной длитель­ности — от одно­дневных выездов до сложных маршрутов, рас­считанных на несколько дней.

  • Сервис позволяет подобрать автомобиль, оптимально подходящий для выезда — к примеру, машины с детским креслом или микро­автобусы для большой компании. Кроме того, можно отправиться в глухие места, где нет мобиль­ного интернета, на авто­мобиле с функцией управления дверными замками по bluetooth или задей­ствовать функцию «передачи руля» — разрешить управление попутчику.

  • По данным Яндекс.Драйва, в Москве и Санкт-Петер­бурге летом 2020 года доля длительных поездок (свыше 30 кило­метров) увеличи­лась в полтора раза по сравнению с 2019 годом, а в Казани — на 40%.

  • Драйв считается крупнейшим в мире каршеринго­вым сервисом, его автопарк включает в себя 16 тысяч автомо­билей разных марок, от бюджетных кроссоверов до премиальных седанов и электро­мобилей. Сервис функци­онирует в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

  • В марте Яндекс.Драйв рассказал о средне­стати­стическом пользова­теле каршеринго­вых сервисов: за последние три года его возраст заметно повысился, и водитель­ский стаж увеличился. Кроме того, спокойнее стал сам стиль вождения.

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#Каршеринг#Яндекс
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