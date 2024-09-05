Яндекс оцифровал более 2000 километров дорог на юге России

В приложениях Яндекс Карты и Навигатор появились высокодетализированные карты крупных городов российского юга — Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону. На HD-картах дороги отображаются как в реальном городе. В Яндексе заявили, что модернизированная навигация упростит россиянам путешествия по новым для них городам.