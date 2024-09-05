Яндекс оцифровал более 2000 километров дорог на юге России

В приложениях Яндекс Карты и Навигатор появились высокодетализированные карты крупных городов российского юга — Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону. На HD-картах дороги отображаются как в реальном городе. В Яндексе заявили, что модернизированная навигация упростит россиянам путешествия по новым для них городам.
- Высокодетализированные карты позволят пользователю увидеть ключевые элементы дорожной инфраструктуры — например, парковочные места, островки безопасности и разметку, которой отображается более 140 видов, включая границы полос и направление движения по ним.
- В пути Карты теперь показывают траекторию движения с учётом полос, что облегчает процесс перемещения: водителю проще двигаться по развязкам и вовремя перестраиваться. Всего оцифровано более 2 тысяч километров южных дорог, включая маршрут на Красную Поляну.
- Высокодетализированные карты Яндекс создаёт с помощью технологии репроецирования панорам, совмещая их со спутниковыми снимками с учётом перспективы. Это позволяет получать актуальные изображения.
Нынешней весной Яндекс объявил об оптимизации процесса ведения по маршруту в Картах и Навигаторе. Подсказки стали двойными, а если траектория движения включает несколько поворотов подряд, они отображаются на экране гаджета одновременно.
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