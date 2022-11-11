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Электропикап Radar RD6 с 272 силами и батареей на 400 километров оценили в Китае в 1,5 млн рублей

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Кирилл Малышев

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В Китае объявили стоимость электрического пикапа Radar RD6, разработанного Geely. В базовой комплектации он проезжает без подзарядки до 400 километров, а стоит 178 800 юаней, что эквивалентно 1,5 миллиона рублей.

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  • Вне зависимости от исполнения электромотор у RD6 всего один. Он 272-сильный и установлен сзади. Соответственно, машина бывает только заднеприводной. С местра до 100 км/ч модель разгоняется всего за шесть секунд.
  • А вот батарею можно выбирать. В «базе» будет 63 кВт·ч и автономность до 400 километров. За доплату поставят аккумулятор на 86 или 100 кВт·ч. Это запас хода до 550 и 632 километров соответственно. Топовая версия обойдётся в 268 800 юаней (2,25 миллиона рублей).
  • В перечне оборудования упоминаются фоновая подсветка на 72 оттенка, проекционный дисплей, два дисплея по 12,3 дюйма, медиасистема с голосовым управлением. В грузовом отсеке установлены четыре бытовые и две 12-вольтовые розетки для запитывания оборудования мощностью до 2000 Вт.
  • Radar RD6 представили в середине лета. По размерам модель сравнима с Toyota Hilux: 5260х1900х1830 миллиметров при колёсной базе 3120 миллиметров. При снаряжённой массе в 2090 килограммов пикап может брать на борт до 755 килограммов.

Как пишет Autohome, в будущем RD6 может получить двухмоторные полноприводные исполнения. Его платформа адаптирована под такую возможность. Сам бренд планирует расширить линейку до пяти моделей. Это будут пикапы разных классов, кроссоверы и внедорожники. Все они получат электрифицированные силовые установки. 

Пикап — это круто:

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