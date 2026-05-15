Дилеры осваивают ИИ, цены на «пробег» растут, импорт мощных машин падает: итоги недели 9–16 мая

Российский авторынок в апреле начал заметно оживать сразу в нескольких направлениях. Цены на автомобили с пробегом вновь пошли вверх почти у всех категорий продавцов, банки резко нарастили выдачу автокредитов, а дилеры всё активнее стали внедрять ИИ в работу с клиентами.
Россия поднялась в мировом рейтинге продаж новых автомобилей, а структура импорта машин в страну именилась: спрос на мощные автомобили упал. При этом Казахстан резко повысил пошлины для машин из РФ и Белоруссии. Всё, что вы могли пропустить в рубрике «Про бизнес».
Дилер из пригорода Далласа за месяц отправил клиентам больше тысячи персональных видеосообщений — и сделал 12–15 дополнительных продаж. Рассказываем, как это работает.
Крупный дилер из Северо-Западного региона России решил развить комиссионное направление. Для этого бизнес подключил голосового ИИ-агента. Оказалось, что только 123 человека из тысячи реально перешли на стадию прослушивания предложения (всего 12,3%). Много или мало? Выводами и данными эксперимента с Журналом Авто.ру поделился Артём Самородов.
Сегмент автомобилей с пробегом в России в апреле продолжил тенденцию, начавшуюся месяцем ранее: после зимнего спада ценники постепенно возвращаются к росту. Практически во всех категориях продавцов зафиксировано увеличение средней стоимости автомобилей. Однако динамика остаётся неоднородной — с разрывом между дилерами, профессиональными продавцами и частными объявлениями.
Составлен рейтинг стран по объёмам продаж новых автомобилей в апреле. Россия поднялась в нём на одну позицию и заняла 13-ю строчку, опередив Испанию. Вместе с тем два крупнейших мировых авторынка — Китай и США — показали заметное снижение.
С января по апрель 2026 года в Россию ввезли в восемь раз меньше подержанных автомобилей с двигателями мощнее 160 л.с., чем за тот же период 2025 года. При этом импорт автомобилей в целом за тот же период заметно вырос.
Объём апрельского рынка автокредитования в России в денежном выражении прибавил сразу 43% по сравнению с апрелем прошлого года. Около месяца назад аналитики также писали о росте объёмов автокредитования по итогам марта.
В Казахстане в десятки раз увеличился утилизационный сбор на автомобили и сельхозтехнику, импортируемые из России и Белоруссии. Новые правила вступили в силу 8 мая — спустя 30 дней после официальной публикации приказа министерства экологии и природных ресурсов страны.