Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

«Буханка» официально стала «Буханкой»: УАЗ переименовал семейство

Народное название практически полностью вытеснило протокольное
Новости
1

Ульяновский автомобильный завод официально переименовал семейство коммерческих автомобилей СГР (старый грузовой ряд) в «Буханку». Соответствующие изменения уже внесены на сайт компании, где народное название сменило прежнее обозначение.

  • Новое название внесено в прайс-листы производителя, брошюры и каталоги аксессуаров. В технической и сопроводительной документации автомобили линейки продолжат обозначаться прежними цифровыми индексами.
  • «Буханка» представлена на сайте в пяти модификациях: автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с одно- и двухрядной кабиной.

В апреле УАЗ подал заявки на регистрацию товарных знаков «Полуторка», «Буханка» и Bukhanka. Помимо «Буханки» и «Профи», в модельном ряду завода по-прежнему присутствуют «Патриот», «Пикап» и «Хантер». Осенью в продажу поступит масштабно обновлённый «Патриот».

Правильно «Буханку» переименовали?

Конечно, давно пора было
Лучше бы обновили машину, а не название
Нет, как-то несерьёзно звучит

Подождите

Новости загружаются

#Внедорожники#УАЗ
1
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё