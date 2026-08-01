«Буханка» официально стала «Буханкой»: УАЗ переименовал семейство

Новое название внесено в прайс-листы производителя, брошюры и каталоги аксессуаров. В технической и сопроводительной документации автомобили линейки продолжат обозначаться прежними цифровыми индексами.

«Буханка» представлена на сайте в пяти модификациях: автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с одно- и двухрядной кабиной.