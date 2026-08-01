«Буханка» официально стала «Буханкой»: УАЗ переименовал семейство

Ульяновский автомобильный завод официально переименовал семейство коммерческих автомобилей СГР (старый грузовой ряд) в «Буханку». Соответствующие изменения уже внесены на сайт компании, где народное название сменило прежнее обозначение.
- Новое название внесено в прайс-листы производителя, брошюры и каталоги аксессуаров. В технической и сопроводительной документации автомобили линейки продолжат обозначаться прежними цифровыми индексами.
- «Буханка» представлена на сайте в пяти модификациях: автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с одно- и двухрядной кабиной.
В апреле УАЗ подал заявки на регистрацию товарных знаков «Полуторка», «Буханка» и Bukhanka. Помимо «Буханки» и «Профи», в модельном ряду завода по-прежнему присутствуют «Патриот», «Пикап» и «Хантер». Осенью в продажу поступит масштабно обновлённый «Патриот».
Правильно «Буханку» переименовали?
Конечно, давно пора было
Лучше бы обновили машину, а не название
Нет, как-то несерьёзно звучит
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