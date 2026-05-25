Британец потратил пять лет на экзамены на должность таксиста в Лондоне

Официально работающие в Лондоне таксисты, согласно концепции TfL, должны уметь перемещаться по городу без навигаторов, иных карт или подсказок пассажира — например, по памяти проложить маршрут от конкретного ресторана до любой из достопримечательностей. Кроме того, таксисты должны уметь консультировать пассажиров по тем или иным «точкам притяжений» британской столицы.

Поэтому кандидаты сдают комплексный тест с собственным названием The Knowledge, включающий в себя, к примеру, 320 типовых маршрутов и знания о достопримечательностях в радиусе четверти мили (порядка 400 метров) от конечной точки каждого из них. Сам процесс экзамена многоступенчатый и состоит из письменных испытаний, а также нескольких личных встреч с экзаменатором. На финальном этапе к первоначальным 320 маршрутам добавляется ещё 25 по лондонским пригородам. При этом сдать все тесты подряд не получится: каждый этап экзамена проводится примерно раз в месяц.