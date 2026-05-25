Британец потратил пять лет на экзамены на должность таксиста в Лондоне

Житель Лондона по имени Аншу Мурджани хотел водить по британской столице знаменитый чёрный кэб и проявил завидное упорство на пути к цели. Как пишет Autoevolution, для получения статуса лондонского таксиста ему пришлось сдать 55 различных тестов, на что Аншу потратил пять лет. Издание объясняет такие временные затраты сложностью экзаменов, которые кандидатам приходится сдавать в транспортном департаменте Лондона (TfL).
- Официально работающие в Лондоне таксисты, согласно концепции TfL, должны уметь перемещаться по городу без навигаторов, иных карт или подсказок пассажира — например, по памяти проложить маршрут от конкретного ресторана до любой из достопримечательностей. Кроме того, таксисты должны уметь консультировать пассажиров по тем или иным «точкам притяжений» британской столицы.
- Поэтому кандидаты сдают комплексный тест с собственным названием The Knowledge, включающий в себя, к примеру, 320 типовых маршрутов и знания о достопримечательностях в радиусе четверти мили (порядка 400 метров) от конечной точки каждого из них. Сам процесс экзамена многоступенчатый и состоит из письменных испытаний, а также нескольких личных встреч с экзаменатором. На финальном этапе к первоначальным 320 маршрутам добавляется ещё 25 по лондонским пригородам. При этом сдать все тесты подряд не получится: каждый этап экзамена проводится примерно раз в месяц.
