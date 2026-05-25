Brabus построит роскошный жилой комплекс в Азербайджане

И сами здания, и интерьер квартир выполнят в фирменном стиле ателье
Известное тюнинг-ателье Brabus опубликовало эскизы нового проекта в сфере недвижимости. После анонса жилого комплекса Brabus Island для Абу-Даби ателье обратило своё внимание на Азербайджан: новое роскошное жильё появится в пригороде Баку на побережье Каспийского моря.

  • Комплекс Brabus Island Baku займёт площадь порядка 115 тысяч квадратных метров. На этой территории построят 592 обычных апартамента, от студий до двухуровневых резиденций, а также 16 отдельных вилл. Помимо жилых пространств, в составе комплекса сформируют лаунж-зоны, а также фитнес- и спа-центры.
  • Обещаны как уникальный внешний вид жилого комплекса, так и индивидуальные дизайны интерьеров резиденций — и то, и другое планируется выполнить в фирменном стиле Brabus. Прочие подробности, включая стоимость недвижимости, пока не разглашаются, хотя приём заявок на приобретение жилья уже открыт.

Видео: Brabus / YouTube.com

  • Выбор Азербайджана в качестве страны размещения Brabus Island компания объяснила уровнем развития столицы страны: Баку назван международным центром культуры и современной элитной жизни, а сам Азербайджан — одним из наиболее динамично развивающихся регионов между Европой и Азией.

Brabus Island в Абу-Даби выполнен в похожем стиле и, как и бакинский «Остров», расположен на берегу, но заметно масштабнее. Одних вилл здесь выстроят около сотни.

#Премиальные машины#Brabus#Курьёзы
