Большой гибрид российской марки Umo будет стоить от 5 миллионов рублей

На сайте российского бренда Umo, созданного EVM в партнёрстве с Яндексом, появилось первое упоминание стоимости большого кроссовера Umo 8. Вседорожник с гибридной силовой установкой оценили в начальные 5 миллионов рублей (пока не уточняется, учтены ли в этой сумме возможные скидки). Фактически Umo 8 представляет собой переименованный GAC S7, при этом цены на донорскую модель в РФ стартуют с 5 899 000 рублей за машины 2026 года выпуска.