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Большой гибрид российской марки Umo будет стоить от 5 миллионов рублей

Кроссовер может оказаться почти на миллион дешевле донора
Новости

Скриншот официального сайта марки Umo

На сайте российского бренда Umo, созданного EVM в партнёрстве с Яндексом, появилось первое упоминание стоимости большого кроссовера Umo 8. Вседорожник с гибридной силовой установкой оценили в начальные 5 миллионов рублей (пока не уточняется, учтены ли в этой сумме возможные скидки). Фактически Umo 8 представляет собой переименованный GAC S7, при этом цены на донорскую модель в РФ стартуют с 5 899 000 рублей за машины 2026 года выпуска.

  • При длине 4,9 метра Umo 8 имеет колёсную базу 2,88 метра. Связка его электромоторов развивает 340 л.с. и разгоняет гибрид до 100 км/ч за 6,7 секунды. При помощи 156-сильного ДВС кроссовер способен проехать 867 километров. По этим параметрам Umo 8 идентичен продающемуся в России GAC S7.
  • Разработчики обещают сопроводить кроссовер онлайн-сервисами от Яндекса, включая навигацию и голосовой помощник Алиса. Кроме того, гибрид будут оснащать различными подогревами и обеспечивать антикоррозийной защитой.

В середине июня стало известно, что первая модель бренда, более компактный кроссовер Umo 5 возглавил российский рынок новых электрокаров. По итогам мая на учёт встало 233 таких электрокара. При этом в свободной продаже «пятый» пока не появился, хотя на официальном сайте бренда и обещают продавать его по цене от 2,6 миллиона рублей.

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#GAC#GAC S7#Новинки#Цены#Кроссоверы#UMO#UMO 8
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