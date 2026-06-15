BMW поможет концерну Great Wall выпустить первый универсал Ora

Spotlight Automotive было запущено в 2019 году для сборки электрических моделей марки MINI для китайского рынка. Организация производства здесь сторонних моделей должна помочь полноценной загрузке предприятия, так как MINI сейчас в КНР особым спросом не пользуются: как уточняет издание, в апреле было выпущено только 5,5 тысячи машин.

Полноценной премьеры Ora 7 пока не было, но некоторые её характеристики уже стали известны благодаря сертификационным процедурам. Электрокар получит колёсную базу в 2870 миллиметров, длина кузова седана составит 4890 миллиметров, у универсала — 4820 миллиметров. Двигатели Ora 7 смогут развивать до 421 силы и разгонять автомобиль до предельных 180 км/ч. В состав силовой установки войдут литий-железо-фосфатные батареи неназванной пока ёмкости. Ожидается, что стоимость Ora 7 будет колебаться вокруг отметки 200 тысяч юаней или 2,1 миллиона рублей.