BMW поможет концерну Great Wall выпустить первый универсал Ora

Линейку электрокаров Ora, отличающихся нарочито милым ретродизайном, в 2026 году пополнит новая модель с индексом 7. Выпускать её будут с кузовами седан и универсал, причём последний появится в линейке Ora впервые. Как пишет CarNewsChina, запуск Ora 7 подтвердил глава бренда Вэнбинь Лу, а производством этой модели займётся совместное предприятие Great Wall и BMW под названием Spotlight Automotive.
- Spotlight Automotive было запущено в 2019 году для сборки электрических моделей марки MINI для китайского рынка. Организация производства здесь сторонних моделей должна помочь полноценной загрузке предприятия, так как MINI сейчас в КНР особым спросом не пользуются: как уточняет издание, в апреле было выпущено только 5,5 тысячи машин.
- Полноценной премьеры Ora 7 пока не было, но некоторые её характеристики уже стали известны благодаря сертификационным процедурам. Электрокар получит колёсную базу в 2870 миллиметров, длина кузова седана составит 4890 миллиметров, у универсала — 4820 миллиметров. Двигатели Ora 7 смогут развивать до 421 силы и разгонять автомобиль до предельных 180 км/ч. В состав силовой установки войдут литий-железо-фосфатные батареи неназванной пока ёмкости. Ожидается, что стоимость Ora 7 будет колебаться вокруг отметки 200 тысяч юаней или 2,1 миллиона рублей.
В конце марта стало известно о появлении у кроссовера Ora 5 версии с альтернативной силовой установкой: помимо электрокара кроссовер начали выпускать ещё и как 223-сильный гибрид. Премьера состоялась в Таиланде. Марка Ora официально присутствовала и в России, но небольшой электрокар 03 особой популярности не снискал.
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