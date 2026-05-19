BMW чаще прочих премиальных авто эвакуируют в Москве за нарушения ПДД

С начала года на столичные штрафстоянки перемещали и люксовых машины, среди которых были Lamborghini и Rolls-Rpyce
По данным Московского паркинга, с начала 2026 года на столичные штрафстоянки было перемещено почти 14 тысяч автомобилей премиальных марок из-за нарушений ПДД. Чаще прочих эвакуаторы увозили модели BMW, а на втором месте по этому показателю с небольшим отрывом следует ещё один немецкий бренд — Mercedes-Benz. 

  • С января автомобили BMW эвакуировали из-за нарушений 4710 раз, а Mercedes-Benz — 4245 раз. Замыкает топ-3 нарушителей владельцы Audi — их машины перемещали 2299 раз. В пятёрку также попали бренды Lexus (966 раз) и Land Rover (803 раза). 
  • Приводится статистика и по люксовым брендам. Эвакуаторы переместили на спецстоянки 20 автомобилей Bentley, 14 — Maserati, 10 суперкаров Lamborghini, 8 — Rolls-Royce и три Maybach.
  • Стоит отметить, что автомобили BMW фигурируют и в другой статистике эвакуации — они чаще прочих оказываются на штрафстоянках из-за отсутствия регистрационных знаков или из-за того, что на них установлены подложные номера. Всего с 2017 года в Москве перевезли на спецстоянки более 23 тысяч машин без номеров или с подложными знаками, 2764 из которых этого бренда.

Ранее сообщалось, что по итогам первых четырёх месяцев 2026 года в Москве снизилось количество ДТП — этот показатель сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Вместе с тем число пострадавших в дорожных авариях снизилось на 8,1%, а погибших — на 8,8%. 

Фото на обложке: Mos.ru

#штрафы#Законы#Москва#Статистика
Комментарии
